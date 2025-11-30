Hong Kong'un Tai Po ilçesinde Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü. O faciada yaşamını yitirenlerin sayısı, 146'ya yükseldi. Yangın esnasında yardım çağrısı alınan 100 kadar kişiye ise halen ulaşılamıyor.

ÖLENLERİN SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

Polis Başmüfettişi Karen Tsang, hayatını kaybeden 92 kişinin kimliğinin teşhis edildiğini, 54 cesedin ise teşhis edilmeyi beklediğini belirtti. İtfaiye ekiplerinin arama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Tsang, can kaybı sayısının artacağını öngördüklerini söyledi.

Önceki gün yapılan açıklamada, aralarında 11 itfaiyecinin olduğu 79 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Yaralı sayısına ilişkin güncelleme yapılmadı.

1500 KİŞİ EVSİZ KALDI

2 bine yakın hanenin bulunduğu sitedeki yangında yaklaşık 1500 kişi evsiz kaldı. Evsiz kalan yaklaşık 1000 kişi, Hong Kong İskan Derneğinin (HKHS) işlettiği geçici konutlara, geri kalanı da otellere yerleştirildi.

31 katlı 8 apartmandan oluşan sitedeki yangının 1900'dan fazla haneyi etkilediği tahmin ediliyor.

Yangının ardından Hong Kong'da üç günlük resmi yas ilan edildi.

Genellikle kamu güvenliği ve inşaat standartlarının güçlü olduğu gökdelenlerle dolu bir şehirde böyle bir yangının nasıl olup da binadan binaya sıçrayarak bu kadar ölümcül hale gelebildiği sorusu akıllarda dolaşıyor.

Yangının kesin çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

POLİSTREN LEVHALARA YOĞUNLAŞILDI

Kompleks yenileniyordu ve Hong Kong ve Çin anakarasının bazı bölgelerinde yaygın olarak kullanılan bir inşaat tekniği olan bambu iskele ve güvenlik ağıyla çevriliydi. Yetkililer ayrıca, çok sayıda dairenin pencerelerini kapatan polistren levhalara dikkat çekti.

Perşembe sabahı yerel saatle erken saatlerde, bir polis sözcüsü Hong Kong polisinin iki şirket müdürü ve bir danışman olmak üzere üç kişiyi "ağır ihmal" suçlamasıyla tutukladığını söyledi. Polis sonradan üçünün de cuma günü kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.

Kentin yolsuzlukla mücadele birimi, apartman kompleksinin yenilenmesiyle ilgili olası yolsuzluk iddialarına yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında cuma günü 11 kişiyi gözaltına alındı.

Polis, itfaiyecilerin apartman kompleksindeki bazı pencereleri tıkadığını tespit ettiği yanıcı polistren levhaların üzerinde inşaat şirketinin adını buldu. Yetkililer, apartmanlarda bulunan koruyucu ağlar, branda ve plastik örtüler gibi diğer inşaat malzemelerinin güvenlik standartlarını karşılamadığından şüphelendiklerini ifade ediyor.

İtfaiye Direktörü Andy Yeung, "Bu polistren levhalar son derece yanıcıdır ve yangın çok hızlı yayılır" dedi. Yeung'a göre sözkonusu levhaların kullanımı "alışılmadık" bir durumdu. Bu nedenle daha detaylı bir soruşturma için sözkonusu levhaların kullanımı da polise bildirildi.

Hong Kong Güvenlik Bakanı Chris Tang daha sonra yaptığı açıklamada, tel örgülerin güvenlik standartlarına "uygun" olduğunu söyledi.

Soruşturma sürüyor.