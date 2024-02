ON Bankası'nın ON Plus Hesabı da yüksek faiz sağlayan hesaplardan biridir:

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 18.389,92 TL

Vade Sonu Tutar: 498.389,92 TL

250.000 TL'ye kadar yüzde 47 avantajlı faiz oranı sunar.