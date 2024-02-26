Canlı yayında flaş kredi kartı iddiası. Bazı bankalar yüzde 50’ye çıkardı

Yüksek enflasyona karşı maaşların yetersiz kalması, vatandaşı kartlı ödemelere yönlendiriyor. Maaşlar yetmeyince insanlar karttan alışveriş yaparak ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

Fakat Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kredi kartlarına ilişkin düzenlemeler üzerine çalıştıklarını dile getirmişti. Gelecek düzeneler bankalar ve vatandaşlar tarafından merak edilirken, vergi uzmanı Nedim Türkmen konuya ilişkin kritik iddia ortaya attı.

Kredi kartları borçlarındaki rekor artışın ardından Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan gerçekleştirdiği ilk faiz kararı toplantısında kredi kartlarına yönelik düzenleme sinyali verdi.

Ekonomi yönetiminin kredi kartı düzenlemesine ilişkin çalışmalarını sürdürürken, önemli bir iddia vergi uzmanı Nedim Türkmen'den geldi. Türkmen, bazı bankaların kredi kartlarında asgari ödeme tutarını yüzde 50’ye yükselttiğini belirtti.

Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, “Bakan kredi kartında basına kapalı toplantıda 'Dünyada kredi kartına taksit uygulayan ülke yok' dediğini demişti. Bazı özel bankalar kredi kartında asgari ödemeyi yüzde 50'ye çıkardıklarına ilişkin mesaj attılar. Örneğin bizim çalıştığımız banka bize gönderdi." ifadelerini kullandı.

TÜRKMEN SÖZLERİNE ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Türkiye'de kredi kartı kullanan insanların sayısı çok fazla, seçimden sonra sınırlarsanız kaosa neden olursunuz. Türkiye'de enflasyonun nedeni tüketicilerin yaptığı harcamalar değil, bunun altını çizelim. Para arzının arttığını görüyoruz. Vatandaş karnını zor doyurduğu için ilave talep yaratıp enflasyona neden olamıyor."

Türkmen kredi kartlarına sert düzenlemeler geleceğine dairde şu görüşlerini dile getirdi:

"Kredi kartı düzenlemesi denenebilir ama kaos görülünce 10-15 gün sonra vazgeçilir olduğunu düşünüyorum. Özel bankalar ödeme limitini yüzde 50'ye çektiğinde ciddi bir etki yaratacaktır."

KREDİ KARTI ALIŞVERİŞİ TEŞVİK EDİLMELİ

"3-4 kredi kartı olup, asgarisini ödeyip hayatını sürdürmeye çalışıyordu insanlar. 10-13 kredi kartı verdiğimiz insanlar da var. Aslında tüketicileri kredi kartından uzaklaştırmak yerine kredi kartıyla alışverişleri teşvik etmek lazım."

"Kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine alıyorsunuz. Genel KDV oranı yüzde 20, kredi kartıyla ödeme yaparsanız yüzde 18 dediğiniz zaman Türkiye'de her şey bankacılık sistemiyle gider. Daha çok vergi alırsınız."

YENİ DÜZENLEME KAPIDA

Ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar doğrultusunda, kredi kartı limitlerine ve taksit sayılarına yeni düzenlemelerin gelmesi beklenen gelişmeler arasında.

HANGİ ÖNLEMLER YOLDA?

Gelebilecek bazı önlemler ise şöyle sıralanıyor:

- Karta taksit uygulaması kaldırılabilir

- Asgari ödeme tutarları artırılabilir

- Kart limiti düşürülebilir

- Kredi kartı faiz oranları artırılabilir

- Ödeme alışkanlıkları zayıf olanlara ek önlemler getirilebilir

- Yüksek limitli harcamalara kısıtlama getirilebilir

- Lüks tüketime dayalı kredi kartı harcamalarına limit konulabilir