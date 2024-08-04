5 Ağustos resmi tatil oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
5 Ağustos resmi tatil oldu

Gana İçişleri Bakanı, 4 Ağustos 2024 Pazar gününün Kurucular Günü olarak kutlandığını, fakat bu günün haftasonuna denk geldiği için 5 Ağustos'un bundan sonra resmi tatil olduğunu ilan etti.

4 Ağustos 2024'ün Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, Gana Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 601 numaralı Kamu Tatilleri ve Anma Günleri Kanunu'nun 2. fıkrası uyarınca Yürütme Kararı (EY) ile 5 Ağustos 2024 Pazartesi gününü ek bir Kamu Tatili olarak ilan etti ve ülke genelinde bu şekilde kutlanması gerektiğini bildiren genelgeyi ilgili makamlara yolladı.

İçişleri Bakanı Henry Quartey, eski adı Twitter olan X adlı sosyal medya platformundaki bakanlığın resmi hesabından da tatil ilanını vatandaşlarıyla paylaştı.

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