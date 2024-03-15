5 büyükşehirin seçim anketinden sürpriz çıktı

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler artık sadece 16 gün kalmışken, kamuoyu araştırma şirketleri de son yerel seçim anketi sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.
İl il yaptığı seçim anketi sonuçlarını açıklamayı sürdüren ORC araştırma tam 5 ildeki son seçim anketi sonuçlarını açıkladı.
Çanakkale: Çanakkale’de sürpriz bir sonuçla karşılaşıldı.
Denizli: Denizli’de de beklenmedik bir değişiklik yaşandı.
Edirne: Edirne’de partiler arasındaki oy oranı farkı dikkat çekti.
Elazığ: Elazığ’da seçim sonuçlarına ilişkin ilginç bir tablo ortaya çıktı.
Kars: Kars’ta da sürpriz sonuçlar görüldü.
Bu sonuçlar, 31 Mart seçimlerinde partilerin performansının tahmin edilenden farklı olabileceğini gösteriyor. Seçim sonuçlarına yönelik belirsizlik, kararsız seçmenlerin tercihleri ile belirlenecek gibi görünüyor.
Oy oranlarının yanı sıra DEM, İYİ Parti, YRP ve Zafer Partisi’nin adaylarının alacağı oylar da sonuçları etkileyebilir.