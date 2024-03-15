5 büyükşehirin seçim anketinden sürpriz çıktı

5 büyükşehirin seçim anketinden sürpriz çıktı
Kaynak: Haber3
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken ORC Araştırma, 5 büyükşehirde gerçekleştirdiği son yerel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Bu anketlerde partilerin “kesin” gözüyle baktığı illerdeki oy oranı değişiklikleri dikkat çekiyor.
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5 büyükşehirin seçim anketinden sürpriz çıktı 1

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler artık sadece 16 gün kalmışken, kamuoyu araştırma şirketleri de son yerel seçim anketi sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.

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5 büyükşehirin seçim anketinden sürpriz çıktı 2

İl il yaptığı seçim anketi sonuçlarını açıklamayı sürdüren ORC araştırma tam 5 ildeki son seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

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5 büyükşehirin seçim anketinden sürpriz çıktı 3

Çanakkale: Çanakkale’de sürpriz bir sonuçla karşılaşıldı.

Denizli: Denizli’de de beklenmedik bir değişiklik yaşandı.

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5 büyükşehirin seçim anketinden sürpriz çıktı 4

Edirne: Edirne’de partiler arasındaki oy oranı farkı dikkat çekti.

Elazığ: Elazığ’da seçim sonuçlarına ilişkin ilginç bir tablo ortaya çıktı.

Kars: Kars’ta da sürpriz sonuçlar görüldü.

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5 büyükşehirin seçim anketinden sürpriz çıktı 5

Bu sonuçlar, 31 Mart seçimlerinde partilerin performansının tahmin edilenden farklı olabileceğini gösteriyor. Seçim sonuçlarına yönelik belirsizlik, kararsız seçmenlerin tercihleri ile belirlenecek gibi görünüyor.

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5 büyükşehirin seçim anketinden sürpriz çıktı 6

Oy oranlarının yanı sıra DEM, İYİ Parti, YRP ve Zafer Partisi’nin adaylarının alacağı oylar da sonuçları etkileyebilir.

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5 büyükşehirin seçim anketinden sürpriz çıktı 8
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5 büyükşehirin seçim anketinden sürpriz çıktı 11
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