Ünlü astrolog İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa’da kimin kazanacağını açıkladı

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Ünlü astrolog İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa’da kimin kazanacağını açıkladı
Manken ve astrolog Michaela Astro 31 Mart yerel seçimler önemli büyükşehirleri kimlerin kazanacağını değerlendirdi.

Bir dönem podyumların güzel mankeni Michaela Astro, aldığı eğitimlerle çıktığı astroloji yolculuğunda dünya çapında elde ettiği şöhretle yoluna devam ediyor.

Donald Trump verdiği astrolojik hizmetle adını ülke sınırları dışına taşıyan ve öngörüleriyle her zaman haklı çıkarak dikkatleri toplayan Michaela Astro, seçimleri astrolojik açıdan inceledi.

31 Mart günü için Türkiye’nin ve adayların astrolojik haritalarını ve yıldızların konumlarını incelediğini dile getiren Michaela Astro, hareketli bir seçim yaşarken beklenmedik sonuçlar ortaya çıkacağını belirti.

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ANTALYA, BURSA VE ANKARA

Kendisine iletilen bilgilerin doğru olması halinde işinde yanılmayacağını sözlerine ekleyen Astro, hatalı öngörümde mutlaka bana verilen bilgi yanlıştır iddiasında bulundu. 31 Mart 2024 seçim günü güneşin 11 derece 0 dakika Koç burcunda ilerleyeceğini gezegenlerin çoğunun balık ve koç burcunda toplanacağını ifade eden güzel astrolog, bu gökyüzü haritasının seçim sonrası oluşacak tabloyu etkileyeceğinin altını çiziyor. Antalya’nın belediye seçimlerinde Muhiddin Böcek’in devam edip başarılı olacağını ve Hakan Tütüncünün bu seçimleri kaybedeceğini gösteriyor vurgusunu yaptı. Bursa’da AKP’li adayı Alinur Aktaş’ı kazanacak ve başarıdan başarıya koşacak derken, Başkent Ankara’da oluşacak tabloda Mansur Yavaş’ın görevine devam edeceğini sözlerine ekledi.

İZMİR VE İSTANBUL

Asıl büyük sürprizin seçimlerde İzmir’de yaşanacağını ifade eden Michaela Astro, AKP, İzmir adayı Hamza Dağ, İzmir’de büyük başarıya imza atacak, İzmir belediyesi değişirmi çok emin değilim ama bu ihtimal yüksek ifadesiyle şaşırttı. İstanbul seçimlerinde zorlanma, problem ve polemiklerin yaşanacağını ifade eden Michaela Astro, İmamoğlu’nu seçimi kaybedeceği ve Murat Kurum’un seçimi kazanacağını belirtti.

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