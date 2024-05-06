5 evi havuzuyla birlikte söküp götürmüşlerdi. Çatalca'da yaşanan bungalov hırsızlığında sır perdesi aralandı

Çatalca Akalan Mahallesi’nde yapılan bir proje kapsamında 5 havuzlu bungalovda meydana gelen olayda, Bungalovlar peyzaj düzenlemeleri yapılmasının ardından kısa süre sonra tatil sitesi modülüne göre planlanıp satıldı.

Sitenin içinde oturan 5 komşu, evlerine eşyalarını koyarak, bahçelerini kendi düzenlerine göre tasarladı. Bungalovlar, ev sahipleri tarafından hafta sonları ve boş vakitlerinde yazlık olarak kullanılmaya başlandı.

İddiaya göre, bu 5 bungalovun sahiplerinden komşu Yahya Kemal Yaman isimli kişi, siteyi yapan şahısla alacak verecek meselesi sebebiyle tartıştı. Alacaklı olan Yahya Kemal Yaman bir gece, sitenin içerisinde bulunan 5 bungalovu havuzuyla beraber çaldı.

Ev sahipleri, olayın ardından birkaç gün sonra bungalovlarına gidinde büyük bir şok geçirdi Evlerinden geriye çakıl taşlarının kaldığını fark eden ev sahipleri, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin hırsızlıkla ilgili çalışmaları devam ederken, ev sahipleri karşı karşıya kaldıkları durumu izah etmekte zorluk yaşıyor. 5 adet bungalovun çalışmasından sonra geriye kalan boş arazi havadan görüntülendi.

ÇATALCA KAYMAKAMLIĞINDAN "BUNGALOV EV" AÇIKLAMASI

Çatalca Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, Çatalca ilçesi Akalan Mahallesi'nde 5 adet bungalov ev ve havuzun çalındığı yönünde yapılan haberlerin sosyal medya mecralarında paylaşıldığının görüldüğü belirtilerek, “Emniyet birimlerimizin konuya ilişkin yaptığı çalışma sonucunda; iddiaların asılsız olduğu, 25 Mart 2024 tarihinde evleri yapan müteahhidin, söz konusu malzemeleri ödemesini alamadığı gerekçesi ile demonte hale getirerek bölgeden kaldırdığı anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.