5 gollü maç Konyaspor'un

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
5 gollü maç Konyaspor'un

Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanında geriden gelip kazandı, sezona 3 puanla başladı.

Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Konyaspor’u ağırladı. Mücadeleyi Konyaspor 3-2’lik skorla kazandı.

Konyaspor’un galibiyet golleri, takımla ilk maçlarına çıkan oyunculardan geldi. Yeşil-beyazlıların gollerini 7. dakikada frikikten Pedrinho, 81. dakikada Danijel Aleksic ve 89. dakikada Umut Nayir kaydetti. Kasımpaşa’nın golleri ise 48. dakikada Nuno Da Costa ve 74. dakikada Claudio Winck’ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor, lige 3 puanla başlarken, Kasımpaşa ilk maçından puansız ayrıldı.

Ligin ikinci haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Kasımpaşa ise Hatayspor deplasmanına gidecek.

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