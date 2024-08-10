Konyaspor'un en büyük handikapını açıkladı

Ve futbol heyecanı dün oynanan Galatasaray-Hatayspor maçıyla kaldığı yerden yeniden başladı…

Sıcak yaz günlerinde önce Avrupa futbol şampiyonası, ardından Paris Olimpiyatları ile coşkulu günler geçirdik…

A Milli takım ile birlikte Olimpiyatlarda madalya alan sporcularımızla gurur duyduk…

“Madalya alır” dediklerimizin “sıfır” çekmeleriyle de inanılmaz üzüldük…

Deyim yerindeyse her iki organize boyunca heyecandan hop oturup hop kalktık…

Artık sıra futbola geldi…

Yukarıda da ifade ettiğim gibi, süper ligde perde dün oynanan Galatasaray-Hatayspor maçıyla açıldı…

Son şampiyon zorlansa da sezona 3 puanla başladı.

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Konyaspor’a gelince…

Geçen sezon düşmekten son anda kurtulan yeşil-beyazlılar, bu sezonda aynı sıkıntıları yaşamamak için, özellikle transfer noktasında, yani takımı güçlendirme noktasında hassas davrandılar…

Sezonu iyi bir yerde bitirecek takım kurdular…

Tabii ki, istikrar önemli…

Takım olmak önemli…

Bütün bunları Kasımpaşa maçının 3-2’lik skorundan bağımsız olarak söylüyorum…

Konyaspor’un en büyük handikapı Ali Çamdalı’nın tecrübesizliği…

Süper Lig’deki ilk teknik direktörlük deneyimini Konyaspor’da yaşayan Ali Çamdalı’nın performansı da çok önemli…

Umarım başarılı olur…

Aksi taktirde Konyaspor geçen sezonki teknik direktör değişikliği noktasında rekora gidebilir!

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Kasımpaşa’ya konuk olduğu son iki süper lig maçını kazanan Konyaspor, bu maça da aynı düşünceyle çıktı…

Ali Çamdalı, 4-2-3-1 sistemi ile sahaya çıkardığı ilk 11’de 5 yeni transfere forma verdi…

Önce bir mukayese yapmak gerekirse, bu takım ve vaat ettiği oyun geçen sezonki takımdan daha heyecan verici…

Ön alan baskısı, kenarların iyi kullanılması ve geçiş oyunlarının eksiksiz uygulanması, maçın ilerleyen dakikaları adına da umut verdi…

Yenilenmiş Konyaspor’un bendeki ilk intibası olumlu…

Maçın 7. Dakikasında Pedrinho’nun fririkten attıgı gol de cabası…

Konyaspor, Yusuf Erdoğan ve Ndao ile kenarları iyi kullandı…

Guilherme ve Uğurcan’da öndeki bu ikiliye destek verince, yeşil-beyazlılar daha çok pozisyon ürettiler, ancak ikinci golü bulmakta zorlandılar…

Karşılaşmanın ilk 30 dakikası Konyaspor’un zaman zaman geliştirdiği ataklarla geçerken, buna karşılık Kasımpaşa takımı ise yakaladığı kontralarla, özellikle Hajradinoviç, Ben Ouanes, Nuno Da Costa ve Aytaç Kara’nın kişisel gayretleri ile beraberliği kovaladı…

İlk yarının son dakikalarında Kasımpaşa, oyunu tutan taraf gibi görünse de, içeriye 1-0 önde giren Konyaspor oldu.

İKİNCİ YARI

Karşılaşmanın bu yarısına daha agresif başlayan 1-0 geride olan ev sahibi Kasımpaşa oldu…

47’de gol sinyali veren Kasımpaşa, 48’de Nuno da Costa ile golü buldu…

1-1’den sonra oyunun hakimiyetini de eline geçiren Kasımpaşa, hem serseri, hem de organize geliştirdiği hücumlarda Konyaspor kalecisi Slowik ile savunmayı oldukça ciddi anlamda rahatsız etti…

Oyuna biraz daha dinanizm getirmek isteyenAli Çamdalı, 62’de Yusuf Erdoğan’ı kenara alarak, yerine Başakşehir’den transfer edilen Aleksic’i sahaya sürdü…

Temponun yükseldiği bu dakikalarda iki takım da ikinci golü kovaladı, ancak her zaman olduğu gibi final pasları ve final vuruşları zayıf olunca tabelada bir değişiklik olmadı…

Özellikle Konyaspor, 73’de Ndao ile yakaladığı pozisyonu değerlendiremezken, Kasımpaşa 74’te Winck ile golü buldu ve 2-1 öne geçti…

Karşılaşmanın ikinci yarısında aksiyonu bol oyunda gol sevinci yaşayan Konyaspor oldu…

Yeşil-beyazlı ekibe iki gün önce katılan Aleksic, 81. Dakikada Adil’in savunmanın arkasına attığı topla buluştu, önce kontrol etti, sonra da düzgün bir vuruşla skoru 2-2’ye taşıdı…

2-2’den sonra Kasımpaşa’nın mahallesinde hatırı sayılır bir baskı kuran Konyaspor, bunun ekmeğini bu seferde Umut Nayır’la yedi…

Maçın son sözünü Umut Nayır söyledi…

Oyunda kaldığı sürede çok etkili olamayan Umut Nayır, Guilherme’nin ikramını geri çevirmedi ve Konyaspor’u 3-2 öne geçirdi…

Yeşil-beyazlılar, sezona 3 yeni oyuncusunun attığı 3 golle ve 3 puanla başlayarak büyük bir sükse yaptı…

Konyaspor’da geçen sezonun hantal ve hımbıl yapısının aksine daha dinamik ve akışkan oyuncuları var…

İki ileri, bir geri yürüyen mehter takımını andıran, özellikle birinci bölgesindeki pas yoğunluğu ile dikkat çeken oyun anlayışının ardından, çok fazla eveleme geveleme yapmadan direk rakip mahalleye, pardon kaleye giden, yani hücumu düşünen bir Konyaspor gördük…

Konyaspor adına olumlu gelişmeler…

Yeni transferler için olumlu ya da olumsuz konuşmak için erken, ama sadece şunu söyleyebilirim; Konyaspor kaliteli bir duran top ustası yakalamış…

Onun adı da Pedrinho.