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5 gündür haber alınamayan adamın ölüsü bulundu

Antalya'da kendisinden 5 gündür haber alınmayan yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, adrese çift maske takarak girebildi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 15:49
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5 gündür haber alınamayan adamın ölüsü bulundu

5 gündür haber alınamayan adamın ölüsü bulundu
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İHA'nın haberine göre, olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2771. Sokak'taki 10 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. 

Apartmanda yalnız yaşayan kiracısı Duran Sırtaş'tan (85) bir süredir haber alamayan ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarla adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Sırtaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Bunun üzerine adrese, olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili polis inceleme başlattı. Ekipler, yaklaşık 5 gün önce öldüğü belirlenen Sırtaş'ın evinde, kokular yüzünden çift maske takarak çalışma gerçekleştirdi. 

Evde bulunan av tüfeğine polis tarafından el konulurken, Sırtaş'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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