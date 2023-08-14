5 katlı binada yangın

Çekmeköy’de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

5 katlı binada yangın

Olay, saat 03.00 sıralarında Çekmeköy ilçesi, Mehmet Akif Mahallesi, Florya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katında mahsur kalan 1 vatandaşı merdiven aracıyla dumanların arasından kurtardı ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı. Yanan binada hasar oluşurken itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

aw007693-01.jpg

Yangını gören mahalle sakinlerinden Mehmet Reşat Taştan, "Bağırma seslerine uyandım. Hemen koşarak buraya geldim ama en acı tarafı, ekipler yaklaşık 30 dakikaya yakın geç geldi. Çekmeköy gibi bir yerde itfaiyenin geç gelmesi acı bir durum. Şuursuzca insanların arabalarıyla gelip yolu kapatması ve insan gücüyle aracı çekip kenara alıp itfaiye ekipleri ancak öyle yetişti. Uykudaydım, bağırma sesleriyle uyandım. Ben de arkadaki binada oturuyorum alevler o kadar tehlikeli seviyeye gelmişti ki korktuk" dedi.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hangi padişah neden öldü?
Hangi padişah neden öldü?
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Son Haberler
Göz egzersizine zaman ayırmak önemli Sağlık
Göz egzersizine zaman ayırmak önemli
Alarko Holding'ten dev atak. 650 milyon dolarlık yatırım yapacak Ekonomi
Alarko Holding'ten dev atak. 650 milyon dolarlık yatırım yapacak
Rusya Ukrayna'yı kalibr füzesiyle vurdu Dünya
Rusya Ukrayna'yı kalibr füzesiyle vurdu
Meteoroloji bölge bölge uyardı. Sağanak ve fırtına geri geliyor Güncel
Meteoroloji bölge bölge uyardı. Sağanak ve fırtına geri geliyor
YouTube'da bu özelliği kullananlara flaş karar. Kullanıcıya iki seçenek sunulacak Teknoloji - Otomotiv
YouTube'da bu özelliği kullananlara flaş karar. Kullanıcıya iki seçenek sunulacak
Genç gazetecinin organları 7 kişiye hayat oldu Güncel
Genç gazetecinin organları 7 kişiye hayat oldu
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Güncel
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı