Kızlarının son kez cenazesinin getirildiği ev kendilerine mezar oldu. En acı tesadüf

Bartın'da merkez ilçeye bağlı Kayadibikavlak köyünde yaşayan bedensel engelli Tevfik Çetinbağ'ın evinde tüpten çıkan gaz nedeniyle yangın çıktı. Evde yatağa bağımlı halde bulunan Çetinbağ alevlerin arasında kalmıştı.

Seher Çetinbağ ve kaynı Selim Çetinbağ, dışarı çıkarak yardım istedikten sonra Tevfik Çetinbağı kurtarmak için tekrar alevlerin arasına dalmıştı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler kısa sürede söndürülürken, yangında Tevfik Çetinbağ yaşamını yitirmiş, Selim Çetinbağ ve Seher Çetinbağ da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı

Tedavi altına alınan yaralılardan Selim Çetinbağ'ın yaşamsal tehlikesi devam ederken, Seher Çetinbağ ise 9 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Seher Çetinbağ'ın cansız bedeni aynı yangında vefat eden eşinin mezarının yanına defnedilecek.

6 YIL ÖNCE ÖLEN KIZLARININ TABUTUNUN GETİRİLDİĞİ EV KENDİLERİNE MEZAR OLDU

Yangında yaşamını yitiren Çetinbağ çiftinin 6 yıl önce evlat acısı yaşadıkları öğrenildi.

2018’de Bartın Sipahiler Şehit Gürdal Çakır İlkokulu’nun bahçesinde yaşanan olayda, özel eğitim alan 9 yaşındaki Emine Çetinbağ'a servis aracı çarpmış, kazada yaşama veda eden küçük kızın tabutu son kez evlerine götürülmüştü.

Tekerlekli sandalye ile evin dışına çıkarılan acılı baba Tevfik Çetinbağ, son kez evlerinin önüne getirilen kızının tabutu başında gözyaşı dökmüş, anne Seher Çetinbağ’ın ise, "Benim kınalı kuzum, babaannene selam söyle" diyerek ettiği feryat yürekleri dağlamıştı.