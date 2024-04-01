5 katlı iş merkezi tek darbede yerle bir oldu

Esenler Osmangazi Caddesi'nde bulunan 4 katlı iş merkezinin kontrollü bir şekilde yıkılmasına karar verildi. Yıkım için sabah saatlerinde çalışma başlatıldı. Boşaltılan binaya getirilen iş makinesi, yıkım için harekete geçti. Fakat kontrollü yıkım bir anda kontrolden çıktı.

YANDAKİ İŞYERİ DE HASAR GÖRDÜ

5 katlı bina, iş makinesi operatörünün kolona yaptığı tek hamleyle tamamen yıkıldı. Yıkım esnasında büyük panik yaşanırken, yan tarafta bulunan inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde hasar meydana geldi. Olay sırasında iş yerinde bulunan çalışanlar ve vatandaşlar ise canlarını son anda kurtardı. Yıkımın ardından belediye ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

"HİÇBİR KONTROL YOK, BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Binanın yıkılma anı ve sonrasında yaşanan panik, kameralara da yansıdı. Yaşananlara tepki gösteren Yusuf Balta isimli genç, "Hiçbir kontrol yok, böyle bir şey olamaz. Biz tüm bina aşağı indi sandık. Hala da yıkım bir şey olmamış gibi devam ediyor" ifadelerini kullandı.