5 kişiyi biçen kamyonet iş yerine daldı. Yayalar neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: İHA
5 kişiyi biçen kamyonet iş yerine daldı. Yayalar neye uğradığını şaşırdı
İzmir’de freni boşalan kamyonetin kaldırımda bulunan yayalara çarparak iş yerine dalması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anlarının görüntüleri güvenlik kamerasında ortaya çıktı.

İzmir’in Buca ilçesinde bir kamyonet, kaldırımda bulunan yayalara çarptı ve dükkana girdi.

İddiaya göre, İsmail Sivri Bulvarı’nda meydana gelen kazada babasına ait nakliye aracını kullanan 28 yaşındaki S.A. (28), idaresindeki kamyonetin freni boşaldı.

FRENİ BOŞALINCA DÜKKANA GİRDİ

Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, hızla kaldırımda bulunan yayaların arasına daldı. Aracın çarpmasıyla kazazedelerden 2’si camları kırılan iş yerine savruldu.

5 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan feci kazanın ardından ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılar buradaki tedavilerinin ardından bir süre sonra taburcu oldu.

KİMSE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yaşanan feci kazanın görüntüleri ise güvenlik kamerasında ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü, Kazanın mağduru vatandaşların ve iş yeri sahibinin şikayetçi olmaması sonrası emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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