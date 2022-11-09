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  • Erol Büyükburç'un mirası hakkında mahkeme kararı çıktı. 5 milyon dolarlık miras dört kızından sadece birine kaldı

Erol Büyükburç'un mirası hakkında mahkeme kararı çıktı. 5 milyon dolarlık miras dört kızından sadece birine kaldı

Erol Büyükburç'un tüm mirasını kızı Evren Büyükburç'a bırakmasının ardından dava açan diğer kızlarına yargıdan kötü haber geldi. Mahkeme; Özlem Derya, Jeyan Büyükburç ve Esra Şimşek'in mirastan pay alamayacağına hükmederek Erol Büyükburç'un vasiyetini geçerli saydı.. Mirasın hak sahibi Evren Büyükburç oldu

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 11:13
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5 milyon dolarlık miras dört kızından sadece birine kaldı. Erol Büyükburç'un mirası hakkında 4 yıl sonra mahkeme kararı çıktı.

Erol Büyükburç'un mirası hakkında mahkeme kararı çıktı. 5 milyon dolarlık miras dört kızından sadece birine kaldı
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Erol Büyükburç, 2015 yılında hayatını kaybetmiş ve tüm mirasını kızı Evren Büyükburç’a bırakmıştı.

Sanatçının diğer kızları Özlem Derya Büyükburç, Jeyan Büyükburç ve Esra Şimşek, mirastan pay almak için vasiyetnamenin iptali davası açmıştı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 4 yıldır devam eden davanın karar duruşması görüldü.

Duruşmaya, 3 kız kardeş adına avukat Dilan Şahin, Evren Büyükburç adına ise avukat Işıl Bağatur katıldı.

Kararını açıklayan mahkeme, üç kız kardeşin açtığı davayı haksız bularak vasiyetnamenin iptali davasını reddetti. Mahkeme, Erol Büyükburç’un vasiyetinin geçerli olduğunu belirtti.

5 MİLYON DOLARLIK MAL VARLIĞI KIZLARINI BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

Erol Büyükburç’un Zekeriya köy'de bir villa, Etiler’de ve Beşiktaş’ta iki evi, Mecidiyeköy’de bir dükkânı, Yalova-Çınarcık’ta yazlığı, bir arabası ve banka hesabında 300 bin lira olan mal varlığı kızları arasında paylaşılamıyordu.

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