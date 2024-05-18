Bariyere çarpan motosikletteki 2 arkadaş öldü

İzmir-Ankara E-96 kara yolu üzeri Alahıdır Kavşağı yakınında meydana gelen kazada Ahmetli'den Salihli yönüne seyir halinde giden Ali Erdoğan'ın kontrolünü kaybettiği motosiklet, bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Erdoğan ve arkasında oturan yolcu, ilkokul arkadaşı Özgür Ay, yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Erdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Arkadaşı Ay ise yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Erdoğan ve Ay'ın cenazeleri, yapılan incelemelerden sonra hastanenin morguna kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası Ay'ın, ablasının motosikletini ailesinden izinsiz aldığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.