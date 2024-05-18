ANPA Gross'tan Anadolu harekatı. Gaziantep'e market açtılar

Marketler zinciri ANPA GROSS artık Anadolu'da da vardı. Firma Gaziantep'te bugün market açtı. Market, Gaziantep'e indirim ve kampanlarla geldi.

Marketin adresi Anpa Gross 27 AVM oldu. Firmanın sloganı "Kaliteli ve hesaplı alışveriş anlayışı Gaziantepler için" şeklindeydi.

Mağaza bin metrekarelik alana açıldı. LED ekranlarının yer aldığı ilk projesi olacak. Böylelikle halkın da alışılmış alışveriş alışkanlıklarına yeni bir farklılık getiriyor.

Gaziantep’te halkın alışveriş alışkanlıklarını yenilikçi, dijital mağaza alanıyla değiştirmeye hedefleyen firmaya göre Gaziantep’te kaliteli ve hesaplı alışverişin yeni adresi olacak. Böylelikle sadece Gaziantep’in değil Güneydoğu'da atağa geçeceklerinin sinyali verildi.

ANPA GROSS Marka ve Yatırım Direktörü & Danışmanı Fatma Bozdağ, yönettikleri AVM’lere bir yenisini de Gaziantep’te eklediklerini ve AVM’de renovasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

AVM'LERE YENİ BİR HEYECAN KATTIK

Fatma Bozdağ, “Emka Danışmanlık olarak; kiralama, yönetim ve yenileme ile projelerimizde artık Anadolu’da da büyümeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“AVM’LERE YENİ BİR HEYECAN KATTIK”

Anpa Gross Marka ve Yatırım Direktörü & Danışmanı Fatma Bozdağ, yönettikleri AVM’lere bir yenisini de Gaziantep’te eklediklerini ve AVM ‘de renovasyon çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Anpa Gross ile mevcutta 500 bin metrekarelik bir alanı yönettiklerinin altını çizen Fatma Bozdağ, artık AVM’lerde de alışkanlıkların değiştiğini ve çekim gücü oluşturmanın şart olduğunu dile getirdi. Bozdağ, Anpa Gross ile bu süreci çok iyi yöneterek artık AVM‘lerde ciddi çekim gücü ile müşteri deneyimlerinin artarak çok ciddi faydalarının olduğunu belirtti. Bozdağ, “Baktığımızda alışveriş merkezlerine de yeni bir heyecan kattık diyebilirim. Çünkü biz AVM’lerde aynı Anpa Gross'taki mantıkla hızlı ve iyi bir hizmet anlayışı sergiliyoruz. Yani içerideki kiracılarımızla, iş ortaklarımızla, partnerlerimizle çapraz kampanyalar yapıyoruz. Diyoruz ki biz koşuyoruz, siz de koşmalısınız. AVM’lerde yeni bir konsept ve sistem oluşturduk” dedi.

40 bine yakın ürün çeşitliliği olan markette marka ürünleri uygun fiyata satılacağını belirten Fatma Bozdağfirma olarak Gaziantep’ten sonra Anadolu ve Marmara Bölgesi projeleri ile açılışlara devam edeceklerini sözlerine ekledi.