5 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı

Kaynak: İHA
5 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda FETÖ terör örgütünün sözde emniyet sorumlularından olan kişi yakalandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda FETÖ terör örgütünün sözde emniyet sorumlularından olan ve 5 yıl hapis cezasıyla aranan E.K. yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yaparken 2016 yılında KHK ile ihraç edilen ve örgütün sözde emniyet sorumlularından olan E.K.'nin peşine düşüldü. 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Operasyonda yakalanan E.K. işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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