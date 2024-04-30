50 bin liradan 10 milyon liraya yükseldi

Bu değişikliklerle, YTM’ye katılım için ödenmesi gereken giriş aidatı 50 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi. Bu aidat miktarı, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre açıklanan yeniden değerleme oranına göre güncellenecek.

Ayrıca, zaman aşımına uğrayıp YTM’ye devredilecek olan minimum tutar 250 liradan 5 bin liraya çıkarıldı. Zaman aşımına uğrayacak emanet ve alacaklar, miktarları ne olursa olsun, mevcut yılın nisan ayı başından bir sonraki yılın sonuna kadar yatırım kuruluşlarının internet sitelerinde listelenecek ve bu listelerde zaman aşımı tarihleri belirtilecek.