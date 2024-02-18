50 milyon dolar borcu olduğu iddia edilen AKP'li başkan adayı adaylıktan çekildi

AKP'nin Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

4 Şubat 2024 tarhinde adaylığı resmi olarak açıklanan İş adamı Abdullah Yener, sosyal medya hesabı X’den yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini duyurdu.

"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE AK PARTİ ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAYLIĞINDAN ÇEKİLİYORUM”

Yener, "Gördüğüm lüzum üzerine AK Parti Elbistan Belediye Başkanlığı Adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana kucak açan dost, arkadaş ve Elbistanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yanındayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

“BORCUNU BİZ Mİ ÖDEYECEĞİZ?”

Eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Yener'in aday olmasına tepki göstererek, eleştiri bombardımanına tutmuştu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Doğan, “Ya çekilecek ya da çekecekler. Sabır" paylaşımı yapmıştı. Yener’in 50 milyon dolar borcu olduğu iddia edilirken seçim çalışmaları esnasında Elbistanlılar tarafından "Borcunu biz mi ödeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.