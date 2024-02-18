50 milyon dolar borcu olduğu iddia edilen AKP'li başkan adayı adaylıktan çekildi

Kaynak: Haber Merkezi
50 milyon dolar borcu olduğu iddia edilen AKP'li başkan adayı adaylıktan çekildi
50 Milyon Dolar borcu olduğu iddia edilen AKP'nin Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

AKP'nin Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

4 Şubat 2024 tarhinde adaylığı resmi olarak açıklanan İş adamı Abdullah Yener, sosyal medya hesabı X’den yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini duyurdu.

abdullah-yener3.jpg

"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE AK PARTİ ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAYLIĞINDAN ÇEKİLİYORUM”

Yener, "Gördüğüm lüzum üzerine AK Parti Elbistan Belediye Başkanlığı Adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana kucak açan dost, arkadaş ve Elbistanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yanındayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

yener1.jpg

“BORCUNU BİZ Mİ ÖDEYECEĞİZ?”

Eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Yener'in aday olmasına tepki göstererek, eleştiri bombardımanına tutmuştu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Doğan, “Ya çekilecek ya da çekecekler. Sabır" paylaşımı yapmıştı. Yener’in 50 milyon dolar borcu olduğu iddia edilirken seçim çalışmaları esnasında Elbistanlılar tarafından "Borcunu biz mi ödeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
AKP Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan'ın vatandaşa çektiği el hareketi gündem oldu
AKP Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan'ın vatandaşa çektiği el hareketi gündem oldu
AKP'li adaydan skandal seçim vaadi
AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Turgut Altınok'un tepki çeken açıklaması: 'Hükümet olmasa emekli maaşları ödenmezdi'
AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Turgut Altınok'un tepki çeken açıklaması: 'Hükümet olmasa emekli maaşları ödenmezdi'
İstanbul’un en kritik ilinde AKP adayı belli CHP adayı ortada yok
Son Haberler
Emre Belözoğlu Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı Fenerbahçe'nin adını anmadı Spor
Emre Belözoğlu Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı Fenerbahçe'nin adını anmadı
32 litre benzin için 1.500 lira ödeyen vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu Video
32 litre benzin için 1.500 lira ödeyen vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu
Torununun kabanını giyip poz veren dedeye yeni kaban sürprizi yürekleri ısıttı Video
Torununun kabanını giyip poz veren dedeye yeni kaban sürprizi yürekleri ısıttı
Almanya'nın devi şokta. Bayern Münih 8 puan geriye düştü Spor
Almanya'nın devi şokta. Bayern Münih 8 puan geriye düştü
Depremzede kadın hem işinden hem de kaldığı konteynerden atıldı. 4 çocuğuyla bir başına kaldı. Bu nasıl vicdansızlık Gündem
Depremzede kadın hem işinden hem de kaldığı konteynerden atıldı. 4 çocuğuyla bir başına kaldı. Bu nasıl vicdansızlık
Ankaragücü Galatasaray maçı bitti Oliviera bitmedi. Tek başına sahayı baştan sona koştu Spor
Ankaragücü Galatasaray maçı bitti Oliviera bitmedi. Tek başına sahayı baştan sona koştu