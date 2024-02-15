AKP'li adaydan skandal seçim vaadi

Tülin Küre
AKP'li adaydan skandal seçim vaadi
AKP Akşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Kahraman, seçilmeleri durumunda kendilerine destek verenlere hizmet edeceklerini belirterek "Bizimle beraber yürüyen insanlara ayrıcalık gösteririz" dedi.

AKP'nin Konya Akşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Yusuf Kahraman, dün katıldığı toplantıda skandal vaadlerde bulundu.

Kahraman kendilerine destek verenlere 'ayrıcalık' göstereceğini açık açık belirterek, "Siyaset herkes hizmet edecek ama kendine destek verenlere, iktidar yapanlara da daha fazla hizmet edecek. Bu bizim şiarımız, kim ne derse desin. Bizimle beraber yürüyen insanları ayırırız, ayrıcalık gösteririz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan da 4 Şubat'ta Hatay'da yaptığı konuşmada depremzedelere oy tehdidinde bulunmuş ve "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözleri tepki toplamıştı.

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