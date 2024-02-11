İstanbul’un en kritik ilinde AKP adayı belli CHP adayı ortada yok

GazeteDuvar’da yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucunda ilçe belediyeleri büyük önem taşıyor. CHP, 2019 yerel seçiminde kazandığı Türkiye’nin en kalabalık ilçesi Esenyurt’u kaybetmek istemiyor.

AK Parti de İstanbul seçiminde bu ilçenin önemini, “Esenyurt’u kazanan İstanbul’u kazanır” sözleriyle anlatıyor. 1 milyona yaklaşan nüfusu bulunan Esenyurt’ta Kürt seçmenin etkisi büyük. Bu nedenle AK Parti’nin aday tercihi Mardinli Hamit Öncü oldu.

2019 seçimlerinde Ardahanlı Kemal Deniz Bozkurt ile seçimi kazanan CHP’nin ise adayını değiştirmesi sürpriz olmayacak.

CHP’liler Esenyurt’taki aday tercihinin büyük önem taşıdığını, pazartesi yapılacak CHP’nin Parti Meclisi’nde de Çankaya ya da Kadıköy değil asıl Esenyurt adayına bakılması gerektiğini söylüyor.