50 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon

Kaynak: İHA
50 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon

Tunceli merkezli olarak gerçekleştirilen bir operasyonda, eskort temin etme vaadiyle insanları dolandıran bir çete ortaya çıkarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda, sosyal medya üzerinden insanları kandırarak büyük miktarlarda para aldıkları belirlenen çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Bu operasyon Tunceli'nin yanı sıra Denizli ve Kocaeli illerini de kapsadı. Operasyon neticesinde 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Çetenin, Tunceli'de 6 Mayıs 2024 tarihinde bir kişiyi 225 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Şahsın polise başvurması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çetenin faaliyetleri tespit edildi. Çetenin, eskort temin etme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ve bu yöntemle ülke genelinde yaklaşık 2 yılda 50 milyon TL vurgun yaptığı değerlendiriliyor.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çeşitli dijital cihazlar ve büyük miktarda para ele geçirildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı uyardı: Telefonunuzu hemen yeniden başlatın Teknoloji
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı uyardı: Telefonunuzu hemen yeniden başlatın
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho'nun gerçek ismini biliyor muydunuz? Spor
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho'nun gerçek ismini biliyor muydunuz?
Adana’da ‘sevgilime ters davrandın’ cinayeti! Pompalı tüfekle dehşet saçtı Gündem
Adana’da ‘sevgilime ters davrandın’ cinayeti! Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Sansarı gören kedi dondu kaldı Gündem
Sansarı gören kedi dondu kaldı
Yalancının evi yanmış kimse inanmamış atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Yalancının evi yanmış kimse inanmamış atasözünün anlamı nedir?
Bodrum'da şezlong fiyatı 3 bin TL'ye çıktı. Böyle fiyat mı olur? Ekonomi
Bodrum'da şezlong fiyatı 3 bin TL'ye çıktı. Böyle fiyat mı olur?