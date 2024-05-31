50 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda, sosyal medya üzerinden insanları kandırarak büyük miktarlarda para aldıkları belirlenen çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Bu operasyon Tunceli'nin yanı sıra Denizli ve Kocaeli illerini de kapsadı. Operasyon neticesinde 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Çetenin, Tunceli'de 6 Mayıs 2024 tarihinde bir kişiyi 225 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Şahsın polise başvurması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çetenin faaliyetleri tespit edildi. Çetenin, eskort temin etme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ve bu yöntemle ülke genelinde yaklaşık 2 yılda 50 milyon TL vurgun yaptığı değerlendiriliyor.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çeşitli dijital cihazlar ve büyük miktarda para ele geçirildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından soruşturma devam ediyor.