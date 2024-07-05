50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor

TikTok kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaşan şarkı, platformda kısa sürede viral oldu ve 24 saat içinde 10.000'den fazla video ile yeni bir rekora imza attı.
Türkiye'nin Viral Top 50 listesinde en iyi açılış yapan şarkı olarak kayıtlara geçti.
Semiramis Pekkan, şarkısına gösterilen bu büyük ilgi karşısında, “Kıymetli dinleyicilerime teşekkür ediyorum. İlginizi mutlulukla izliyorum” ifadeleriyle minnettarlığını dile getirdi.
SEMİRAMİS PEKKAN KİMDİR?
30 Eylül 1948 tarihinde İstanbul'da doğan Semiramis Pekkan, Türk sinema oyuncusu ve ses sanatçısı.
Kariyerine 1964 yılında "Kara Memed" filmiyle başlayan Pekkan, Ajda Pekkan'ın kardeşi olarak da tanınır.
Sinema kariyerinin yanı sıra 1965-1966 yıllarında Meydan Sahnesi'nde misafir oyuncu olarak çalışmış ve 1968 yılında müzik kariyerine adım atmıştı.
İki Altın Plak Ödülü sahibi olan sanatçı, evlendikten sonra sinema ve müzik hayatına ara vermiş, ancak 54 yıllık bir aradan sonra "Bana Yalan Söylediler" şarkısıyla müziğe geri dönüş yapmıştı.
Semiramis Pekkan, ilk evliliğini Fikret Hakan ile yapmış, daha sonra Ercüment Karacan ve Hint iş insanı Gulu Lalvani ile evlenmişti.
Bu evliliklerden Zoran adında bir oğlu bulunmakta.