50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor

50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Semiramis Pekkan'ın 1974 yılında piyasaya sürdüğü ve unutulmaz hitler arasında yer alan "Nerdeysen" şarkısı, yıllar sonra müzik dünyasına geri dönüş yaparak zirveye oturdu.

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50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor 1

TikTok kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaşan şarkı, platformda kısa sürede viral oldu ve 24 saat içinde 10.000'den fazla video ile yeni bir rekora imza attı.

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50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor 2

Türkiye'nin Viral Top 50 listesinde en iyi açılış yapan şarkı olarak kayıtlara geçti.

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50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor 3

Semiramis Pekkan, şarkısına gösterilen bu büyük ilgi karşısında, “Kıymetli dinleyicilerime teşekkür ediyorum. İlginizi mutlulukla izliyorum” ifadeleriyle minnettarlığını dile getirdi.

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50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor 4

SEMİRAMİS PEKKAN KİMDİR?

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50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor 5

30 Eylül 1948 tarihinde İstanbul'da doğan Semiramis Pekkan, Türk sinema oyuncusu ve ses sanatçısı.

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50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor 6

Kariyerine 1964 yılında "Kara Memed" filmiyle başlayan Pekkan, Ajda Pekkan'ın kardeşi olarak da tanınır.

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50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor 7

Sinema kariyerinin yanı sıra 1965-1966 yıllarında Meydan Sahnesi'nde misafir oyuncu olarak çalışmış ve 1968 yılında müzik kariyerine adım atmıştı.

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50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor 8

İki Altın Plak Ödülü sahibi olan sanatçı, evlendikten sonra sinema ve müzik hayatına ara vermiş, ancak 54 yıllık bir aradan sonra "Bana Yalan Söylediler" şarkısıyla müziğe geri dönüş yapmıştı.

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50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor 9

Semiramis Pekkan, ilk evliliğini Fikret Hakan ile yapmış, daha sonra Ercüment Karacan ve Hint iş insanı Gulu Lalvani ile evlenmişti.

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50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor 10

Bu evliliklerden Zoran adında bir oğlu bulunmakta.

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50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor 11
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50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor 12
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50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor 13
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50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor 14
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