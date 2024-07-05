Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye

Bir dönemin fenomen dizisi Hayat Bilgisi'nde Didem karakterine hayat veren Yeliz Doğramacılar, yıllar sonrasında gözle görülür bir değişiklik yaşadı.
Perran Kutman, Rutkay Aziz, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmazel gibi değerli isimlerle dolu kadrosuyla dikkat çeken ve yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Hayat Bilgisi, hafızalardaki yerini koruyor.
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Yeliz Doğramacılar'ın güncel görüntüsü, hayranlarını hayrete düşürdü.
Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapan 'Didem' karakteriyle gençlik yıllarında iz bırakan Doğramacılar, bugün evli ve çocuk sahibi bir yaşam sürdürmekte.
Yeliz Doğramacılar'ın bu muazzam değişimi, zamanın nasıl da hızla aktığını gözler önüne seriyor.
YELİZ DOĞRAMACILAR KİMDİR?
14 Mayıs 1978 tarihinde İstanbul'da doğan Yeliz Doğramacılar, Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu bir oyuncu.
Kariyerine 1996 yılında "Gurbetçiler" dizisiyle adım atan Doğramacılar, "Hayat Bilgisi", "Hürrem Sultan", "Muhteşem Yüzyıl" gibi popüler dizilerde rol almıştı.
2009 yılında Nevzat Arman ile evlenen Doğramacılar'ın Ömer ve Mehmet adında iki çocuğu bulunmakta.
1.66 metre boyunda ve Boğa burcu olan Doğramacılar, son olarak "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde Füsun karakterini canlandırmıştı.