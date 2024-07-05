Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye

Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Hayat Bilgisi dizisinin unutulmaz Didem'i, yıllar içinde geçirdiği değişimle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Yeliz Doğramacılar'ın zaman içindeki dönüşümü…

1/16
Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye 1

Bir dönemin fenomen dizisi Hayat Bilgisi'nde Didem karakterine hayat veren Yeliz Doğramacılar, yıllar sonrasında gözle görülür bir değişiklik yaşadı.

2/16
Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye 2

Perran Kutman, Rutkay Aziz, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmazel gibi değerli isimlerle dolu kadrosuyla dikkat çeken ve yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Hayat Bilgisi, hafızalardaki yerini koruyor.

3/16
Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye 3

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Yeliz Doğramacılar'ın güncel görüntüsü, hayranlarını hayrete düşürdü.

4/16
Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye 4

Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapan 'Didem' karakteriyle gençlik yıllarında iz bırakan Doğramacılar, bugün evli ve çocuk sahibi bir yaşam sürdürmekte.

5/16
Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye 5

Yeliz Doğramacılar'ın bu muazzam değişimi, zamanın nasıl da hızla aktığını gözler önüne seriyor.

6/16
Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye 6

YELİZ DOĞRAMACILAR KİMDİR?

7/16
Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye 7

14 Mayıs 1978 tarihinde İstanbul'da doğan Yeliz Doğramacılar, Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu bir oyuncu.

8/16
Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye 8

Kariyerine 1996 yılında "Gurbetçiler" dizisiyle adım atan Doğramacılar, "Hayat Bilgisi", "Hürrem Sultan", "Muhteşem Yüzyıl" gibi popüler dizilerde rol almıştı.

9/16
Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye 9

2009 yılında Nevzat Arman ile evlenen Doğramacılar'ın Ömer ve Mehmet adında iki çocuğu bulunmakta.

10/16
Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye 10

1.66 metre boyunda ve Boğa burcu olan Doğramacılar, son olarak "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde Füsun karakterini canlandırmıştı.

11/16
Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye 11
12/16
Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye 12
13/16
Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye 13
14/16
Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye 14
15/16
Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye 15
16/16
Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye 16
İlgili Haberler
50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor
Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'inin yaptığı iş yürek dağladı. Son hali ortaya çıktı
Şark Bülbülü'nün Hatice'sinin son hali ortaya çıktı. Allah Allah! Bu o mu diyeceksiniz
Bunlar da İlginizi Çekebilir
50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor
50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor
Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'inin yaptığı iş yürek dağladı. Son hali ortaya çıktı
Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'inin yaptığı iş yürek dağladı. Son hali ortaya çıktı
Dilber minik bikinisini ayna karşısına geçip düzeltti!
Dilber minik bikinisini ayna karşısına geçip düzeltti!
Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu
Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu
Sosyal medya alev aldı
Sosyal medya alev aldı
Genel müdür 65 yaşında baba oldu
Genel müdür 65 yaşında baba oldu