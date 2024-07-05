Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye

Hayat Bilgisi dizisinin unutulmaz Didem'i, yıllar içinde geçirdiği değişimle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Yeliz Doğramacılar'ın zaman içindeki dönüşümü…

1 /16 Bir dönemin fenomen dizisi Hayat Bilgisi'nde Didem karakterine hayat veren Yeliz Doğramacılar, yıllar sonrasında gözle görülür bir değişiklik yaşadı. 2 /16 Perran Kutman, Rutkay Aziz, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmazel gibi değerli isimlerle dolu kadrosuyla dikkat çeken ve yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Hayat Bilgisi, hafızalardaki yerini koruyor. 3 /16 Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Yeliz Doğramacılar'ın güncel görüntüsü, hayranlarını hayrete düşürdü. 4 /16 Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapan 'Didem' karakteriyle gençlik yıllarında iz bırakan Doğramacılar, bugün evli ve çocuk sahibi bir yaşam sürdürmekte. 5 /16 Yeliz Doğramacılar'ın bu muazzam değişimi, zamanın nasıl da hızla aktığını gözler önüne seriyor. 6 /16 YELİZ DOĞRAMACILAR KİMDİR? 7 /16 14 Mayıs 1978 tarihinde İstanbul'da doğan Yeliz Doğramacılar, Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu bir oyuncu. 8 /16 Kariyerine 1996 yılında "Gurbetçiler" dizisiyle adım atan Doğramacılar, "Hayat Bilgisi", "Hürrem Sultan", "Muhteşem Yüzyıl" gibi popüler dizilerde rol almıştı. 9 /16 2009 yılında Nevzat Arman ile evlenen Doğramacılar'ın Ömer ve Mehmet adında iki çocuğu bulunmakta. 10 /16 1.66 metre boyunda ve Boğa burcu olan Doğramacılar, son olarak "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde Füsun karakterini canlandırmıştı. 11 /16 12 /16 13 /16 14 /16 15 /16 16 /16