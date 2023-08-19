50 yıldır gösteri yapan balina özgür kalmayı beklerken öldü

ABD’nin Miami kentindeki bir su parkında yaklaşık 50 yıldır gösteri yapan Toki adlı katil balina, dün öldü. Yetkililer, 30 Mart’ta Toki’nin serbest kalması için anlaştıklarını duyurmuştu.

Miami’deki su parkından dün yapılan açıklamada “Son iki gün içinde Toki ciddi rahatsızlık belirtileri göstermeye başladı ve Miami Seaquarium ve Toki'nin Dostları sağlık ekibi derhal ve yoğun bir şekilde tedaviye başladı. Mümkün olan en iyi tıbbi bakımı almasına rağmen, Cuma günü öğleden sonra böbrek rahatsızlığı olduğuna inanılan bir nedenle vefat etti” denildi.

30 MART'TA SERBEST KALACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Kuzeybatı Pasifik Okyanusu’nda 1970 yılında yakalanan ve yarım yüzyıldır su parkında gösterilere çıkan Toki’nin, 57 yaşında olduğu tahmin ediliyordu ve esaret altında tutulan en yaşlı balinaydı. Toki’nin serbest kalması için çalışan Toki’nin Arkadaşları sivil toplum kuruluşu ile Miami Seaquarium yetkilileri, 30 Mart’ta Toki’nin okyanusa bırakılması için anlaştıklarını ve okyanusa alışabilmesi için kademeli bir plan yaptıklarını duyurmuştu.

Toki’nin 18 ile 24 aylık bir zaman diliminde doğal ortamında beslenebilmesi için okyanusta bir havuzda balık avlamanın öğretilmesi, diğer balinalarla iletişim kurmayı öğrenmesi gibi bir takım beceriler kazandırılacağı ve bu süreçte doğal ortamına hazırlanacağı açıklanmıştı.