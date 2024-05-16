Kart şifreniz bu rakamlardan oluşuyorsa dikkat! Saniyeler içinde ele geçirilebilir. Hangi şifreler çözülemiyor?

Banka yetkilileri, son zamanlarda siber saldırıların arttığını ve bu durumun banka müşterilerini risk altına soktuğunu belirtiyor. ATM şifrelerinin dikkatlice seçilmesi gerektiğini vurguluyorlar.
Küresel bir siber güvenlik danışmanı olan Jake Moore, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, "İnsanlar hala çok yaygın olarak kullanılan veya kolayca tahmin edilebilecek şifreleri, örneğin doğum günlerini yada tuttukları takımların kuruluş yıl dönümünü tercih ediyorlar" dedi.
Bir araştırmaya göre, 3.4 milyon pin şifresinin incelenmesi sonucunda en çok kullanılan dört haneli şifreler şunlar oldu:
1234
1111
0000
1212
7777
1004
2000
4444
2222
6969
En az tercih edilen dört haneli şifreler ise şunlar oldu:
8557
8438
9539
7063
6827
0859
6793
0738
6835
8093