Kart şifreniz bu rakamlardan oluşuyorsa dikkat! Saniyeler içinde ele geçirilebilir. Hangi şifreler çözülemiyor?

Banka yetkilileri, son zamanlarda siber saldırıların arttığını ve bu durumun banka müşterilerini risk altına soktuğunu belirtiyor. ATM şifrelerinin dikkatlice seçilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Küresel bir siber güvenlik danışmanı olan Jake Moore, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, "İnsanlar hala çok yaygın olarak kullanılan veya kolayca tahmin edilebilecek şifreleri, örneğin doğum günlerini yada tuttukları takımların kuruluş yıl dönümünü tercih ediyorlar" dedi.

Bir araştırmaya göre, 3.4 milyon pin şifresinin incelenmesi sonucunda en çok kullanılan dört haneli şifreler şunlar oldu:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

En az tercih edilen dört haneli şifreler ise şunlar oldu:

8557

8438

9539

7063

6827

0859

6793

0738

6835

8093