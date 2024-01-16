500 bin lira maaşla çalışacak eleman bulunamadı

Kaynak: Haber Merkezi
500 bin lira maaşla çalışacak eleman bulunamadı
Vietnam’da büyük bir proje yapan Türk şirketi aylık 500 bin liraya çalıştıracak eleman bulamadı. Şirketin internette açtığı ilana başvuran olmadı.

Vietnam’ın en önemli altyapı projelerinden biri olan Long Thanh havaalanı projesini kazanan Türk şirketi olan IC Holding, 400 milyon Vietnam Dong’u aylık maaşla personel almak için düğmeye bastı ancak 500 bin lira maaşla personel bulamadı.

Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural'ın haberine göre; Vietnam’da ihale alan bir Türk şirketi neredeyse yarım milyon liralık maaşı gözden çıkarmasına rağmen, çalışacak personel bulamıyor.

Geçtiğimiz aylarda Vietnam’ın en önemli altyapı projelerinden biri olan Long Thanh havaalanı projesini kazanan Türk şirketi olan IC Holding, 400 milyon Vietnam Dong’u aylık maaşla personel almak için düğmeye bastı. 400 milyon Vietnam Dong’u 16 bin 300 dolar yani yaklaşık 490 bin TL anlamına geliyor.

İLANA BAŞVURAN ÇIKMADI

Vietnam’da yayın yapan Tuoi Tre gazetesinin haberine göre, 1.4 milyar dolarlık terminal inşaatının ana yüklenicisi IC İçtaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, geçtiğimiz günlerde Dong Nai Eyaleti yetkililerine 31 iş için Vietnamlı personel bulamadığını bildirdi.

Alınacak 31 personel içinde yüklenici temsilcisi, proje müdürü ve müdür yardımcısı ve yöneticiler yer alıyor. Şirket, iki yıllık sözleşmeler için ayda 75 milyon VND ile 400 milyon Dong arasında maaş teklif etti ve adayların benzer bir işte en az üç yıllık deneyime sahip olmalarını, lisans diplomasına sahip olmalarını ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmelerini şart koştu.

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