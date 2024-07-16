51 yaşındaki dünyaca ünlü film yıldızı göğsünü gere gere formasını gösterdi. Ergin Ataman'a mesaj yağdı

Ünlü yetişkin film yıldızı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda EuroLeague şampiyonu Panathinaikos'un tişörtünü giyerek dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'a beklenmedik bir isimden destek geldi.

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Brandi Love, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Panathinaikos tişörtü giyerek Yunan şampiyonuna destek verdi.

Yunanistan tatilinde bir kaza geçiren ve hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki yıldız, hastanede kendisine destek veren Panathinaikos taraftarlarına teşekkür etti.

Ünlü yıldız, "Dışarıya dökülen sevgi ve iyi dilekler için Avrupa Şampiyonlarına teşekkür ederim" mesajını yayınladı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Geçtiğimiz yıl EuroLeague'i 17. sırada bitiren Yunan devini sezon başında devralan Ergin Ataman, ilk sezonunda Atina ekibinin 13 yıllık şampiyonluk hasretini finalde Real Madrid'i mağlup ederek sona erdirdi.

Ünlü film yıldızının mesajı sonrası Ergin Ataman'ı etiketleyen taraftarlar paylaşımı kısa sürede gündeme taşıdı.

Özellikle Türk taraftarlar Ergin Ataman'a mesaj yağdırdı.