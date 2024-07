550 bin liralık reklam cezasını bikinili dansla karşıladı

Instagram hesabından gizli reklam yaptığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından 550 bin lira cezaya çarptırılan Şeyma Subaşı, neşesinden hiçbir şey kaybetmedi.

Yeşil bikinisiyle dans eden Subaşı, o anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde tekstilden mücevhere kadar birçok markanın tanıtımını yaptığı belirlenmişti. Bu tanıtımların reklam olduğunu belirtmeyen Subaşı'ya, Ticaret Bakanlığı 550 bin lira ceza kesti.

Bu ceza ise Şeyma Subaşı'nın keyfini hiç kaçırmadı.

Ceza haberlerinin basında yer aldığı gün, sosyal medyada yeşil bikinisiyle dans eden ve oldukça neşeli olduğu gözlenen Subaşı, takipçilerine kaslarını göstermeyi ihmal etmediği anları "cold plunge" notuyla paylaştı.

ŞEYMA ŞUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı, 2 Temmuz 1990 tarihinde Samsun'da doğdu. İlk olarak 2008 yılında katıldığı Miss Turkey yarışması ile dikkatleri üzerine çekti.

Aynı yıl "Var Mısın Yok Musun?" yarışmasına katılarak 60 bin TL ödül kazandı. Bu yarışma, onun tanınırlığını artırdı ve moda dünyasında çeşitli defilelerde yer aldı.

Şeyma Subaşı, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Moda Tasarımı eğitimi aldı.

"Yok Böyle Dans" adlı yarışma programında kostüm tasarımcısı olarak çalıştı. 2014 yılında kendi moda markasını kurarak İstanbul Mercedes-Benz Fashion Week'te ilk defilesini gerçekleştirdi.

2017 yılında "IS IT OK" adlı bir sosyal medya uygulaması çıkardı ve 2018 yılında Acun Ilıcalı ile ortak olarak Bebek'te "Healthyish" isimli sağlıklı beslenme temalı bir kafe açtı. Kafe, 2020 yılında kapandı. Aynı yıl "Babe Actiwear" isimli giyim markasını kurdu.

Şeyma Subaşı, sosyal medyada oldukça aktif olup, Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunmakta.

2013 yılında Acun Ilıcalı ile olan ilişkisinden Melisa adında bir kızı dünyaya geldi.

2017 yılında Acun Ilıcalı ile evlendi ve 2018 yılında boşandı. Daha sonra İtalyan DJ Guido Senia ve Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile ilişkiler yaşadı.

Mohammed Alsaloussi ile 2023 yılında evlendi ve aynı yıl boşandı.