Jigolo olmak isterken 74 bin lirasından oldu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan M.K. sosyal medyada gördüğü jigolo başvuru formunu doldurdu. Kendisini kayıt işlemleri arayan bir kişi M.K’dan işlemlerin tamamlanması için 74 bin lira istedi. Parayı dolandırıcıların banka hesabına yatıran M.K. daha sonra dolandırıldığını farkına vardı.

M.K.’nın emniyete giderek şikayette bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)