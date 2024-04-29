Allah’ın izni delege onayı

Bir ailenin temeli olan evliliği çok sağlam kurmak, mutluluk içinde ömür boyu yaşamlarının temelini oluşturmak için kızı ailesinden isterken erkeğin ailesinin büyüğü söze şöyle başlar;

-“Allah’ın emri, peygamberin kavli ile…”

Biz Müslümanlar hayatımızdaki her önemli işin Allah'ın takdiriyle gerçekleştiğine ve Hazreti Peygamberimizin öğretilerine uygun davranmanın önemli olduğuna inanırız.

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı’ndaki adaylık konuşmasında Müsavat Dervişoğlu dedi ki;

-"Sizlere yalvarıyorum. Allah rızası için diyorum. Bana bir fırsat tanıyın. Türkiye’nin meydanlarında Tayyip Erdoğan’la hesaplaşmak istiyorum…"

İzlediğim yüzlerce parti kongre ya da kurultayında “Allah rızası için” diyerek “yalvaran” ve delegelerden oy isteyen bir genel başkan adayı görmedim.

İslam inancında buna “ihlas” deniyor.

İYİ Partili Dervişoğlu’nun bu talebinin gerekçesi de şuydu:

-“Tayyip Erdoğan’la hesaplaşmak…”

611 delege bu hesaplaşmayı yapması için Müsavat Dervişoğlu’nu Genel Başkan seçti.

Ordu Fatsalı olan babası Nail Dervişoğlu hukukçuydu.

Çocuklarına şu anlamlı isimleri verdi:

-Adalet, Müsavat, Hürriyet.

Ben de şu bilgiyi vereyim:

1970’li yıllarda Ankara’da basketbol oynadığım dönemde tanıştık 1960 doğumlu Müsavat Dervişoğlu ile…

50 yılı aşkın bir abi-kardeş ilişkimiz vardır.

Kazanma ve kaybetmenin psikolojisini, spor yaşamında da ticaret hayatında da siyaset hayatında yaşadı Dervişoğlu.

27 Nisan’da Allah’ın izni ve 611 delegenin oyu ile Genel Başkan seçildi.

Şimdi sıra bu genel başkanlığını “lider” olarak tescil etmeye ve İYİ Parti’yi zirveye taşımaya geldi.

Öncelikle baba iradesinin Müsavat verdiği adının anlamı olan eşitlik kavramını, İYİ Parti’de derhal uygulamaya başlamalısın Dervişoğlu.

Ülkü Ocaklı ve sporcu kökenli ilk genel başkan oldun Dervişoğlu.

Adalet ve Hürriyet’in ne anlama geldiğini gençlik yıllarından bugüne yaşayarak öğrendin Dervişoğlu.

O halde İYİ Parti Genel Başkanı olarak öncelikli görevlerin şunlar olmalı:

-Küskünleri, kırgınları ortadan kaldırmak için öncelikle kolları sıvamak ve İYİ Partililere eşit hizmet vermek.

-Erdoğan ve ucube Tek Adam Rejimi ile mücadelenin temeline Türk milletinin olmazsa olmazı Adalet ve Hürriyet kavramlarını oturtmak.

-İYİ Parti’yi sarayın kripto isimlerinden ve tüm şaibelerden kurtarmak.

-Basketbol yaşamında öğrendiğin kazanma hırsı ile takım ruhunu İYİ Parti kadrolarında tahkim ederek iktidar hedefine odaklanmak.

Değerli okurlarım,

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti’yi eskisinden daha güçlü yapıya kavuşturmak ve iktidar yolunun taşlarını döşemek için Akşener gölgesinden kurtulmalı, partinin kuruluş ayarlarında yer alan hedeflerine odaklanmalıdır.

İYİ Parti’nin merkez sağda dört eğilimi de kucaklayan yepyeni bir yapıya bürünmesi, Türk siyaseti için de ucube Tek Adam Rejiminin devrilmesi için de şarttır.

Değerli kardeşim Müsavat Dervişoğlu;

Sorumluluğun ağır değil, çok ağır.

Sarsılmaz inancınla, çalışkanlığınla, sevecenliğinle ve ilkelerinle tüm zorlukları aşacağına ve başarılı olacağına inanıyorum.

Beni iyi tanır ve bilirsin ki özgür gazeteci olarak doğru yaptıklarını takdir eder, yanlış yaptıklarını eleştiririm.

Şansın ve bahtın açık olsun kardeşim…