Kabak tatlısı yaparken herkes hata yapıyormuş... Aşçıların herkesten gizlediği pişirme tüyosu

Kaynak: Haber Merkezi
Kabak tatlısı yaparken herkes hata yapıyormuş... Aşçıların herkesten gizlediği pişirme tüyosu
Kabak tatlısı pişirirken mutlaka aklınızda bulunması gereken tarif. Asla erime sorunu oluşmuyor

Kabak tatlısı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunmaktadır. Aşçıların gizlediği bu tüyolar sayesinde daha lezzetli ve kıvamında bir tatlı elde etmek mümkün olacaktır.

Kabak tatlısı yaparken birçok kişi hata yapabiliyor. Bu tatlı, özellikle pişirme aşamasında dikkat edilmesi gereken noktaları olan bir tarif. Peki, aşçıların bu konuda gizlediği pişirme tüyosu nedir? İşte detaylar...

Malzemeler

2 kilogram bal kabağı (soyulmuş, dilimlenmiş)
3 su bardağı toz şeker
Üzeri İçin:
1 çay bardağı ceviz içi (isteğe göre)
1/2 çay bardağı tahin (isteğe göre)


TARİF

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Mynet.com'daki bilgilere göre; Kabak tatlısının en doğru tarifi belli oldu. İşte kabak tatlısı yaparken bilmeniz gereken o tarif...

Eğer bal kabakları soyulmamışsa önce soymakla başlayın. Kabağın içindeki çekirdekleri bir bıçakla sıyırarak çıkartın.
Kabağın düz kısmını tahtaya sabitleyin. Kabağın kabuklarını ve yeşil kısımları bıçakla soyun.
İyice temizlenen kabakları dilimlere kesin. Dilediğiniz boyutlarda keserek pişirebilirsiniz. Daha büyük dilimler yaparsanız pişme süresi de daha uzun olacaktır.
Kabakları geniş bir tencereye alın ve üzerine şekeri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve en az 3 saat ya da 1 gece tezgahta bekletin. Birçok kişi tatlıyı bekletmeden servis ediyor. Bu doğru değil
Bekleme süresi sonrasında suyunu salan kabakları ocağa alın.
Kapağı kapalı şekilde yumuşayana kadar yaklaşık 30-50 dk kontrollü olarak pişirin. Kabaklara küçük bir bıçak batırarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
Pişen kabakları bir borcama alın. Soğuduktan sonra isteğe göre üzerine ceviz ve tahin ekleyerek servis edin
AFİYET OLSUN!

Fotoğraflar: Youtube.com

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