Barınma krizinin çirkin binalarına hazır olun!

Artık eskisi gibi değil.

Olmayacak da.

Bir karı koca,

Okumuşlar ücretli işe girmişler.

Biri öğretmen, diğeri mühendis.

Beyaz yakalılar.

Umutları yok artık.

Ev alamazlar, alamayacaklar.

Asgari ücretliler,

Emekliler,

Ev alamazlar, alamayacaklar.

Nas deneyinin sonuçları,

Tamiri zor.

Belki de bir ömre sığan yıllar içerisinde tamir edilemeyecek bir hasar bıraktı.

Konuta erişilebilirlik ortadan kalktı.

Bu bir BARINMA KRİZİ doğuracak.

Yani insanlar başlarını sokacak ev bulamayacaklar.

Mecburen ileride bin, iki bin dairelik devasa konutlar göreceğiz,

Her biri en fazla 70 metrekare olacak.

Hani gidenler varsa eski Sosyalist ülkelere bilirler…

Görmüşlerdir.

Acayip acayip yapılarla karşılaşacağız.

Devasa insan yığını altlı üstlü binalar.

İşte onlardan yapılacak.

O da ulaşabilenlere…