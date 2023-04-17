58 aracın birbirine girdiği korkunç zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bolu-Ankara TEM yolunun Bolu Batı ile Doğu Gişeleri arasındaki güzergahta meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kontrolden çıkan TIR, kardan nedeniyle kayarak yolu kapattı.

Kaza yapan TIR'ın kapattığı yolda seyir halindeki aralarında yolcu otobüsü, TIR, kamyon, minibüs ve otomobillerin bulunan 58 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

2'si ağır 10 kişinin yaralandığı korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Savaş alanına dönen otoyolda, kazaya karışan araçların görüntüsü kazanın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte kazanın o görüntüleri: