6-7 Ekim olaylarında öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Diyarbakır’da, 6-7 Ekim 2014 tarihlerinde terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde katledilen Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında anıldı. Anma programı, AKP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından düzenlendi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda düzenlenen anma etkinliğinde, Yasin Börü ile birlikte hayatını kaybeden Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu. AKP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, partililerle birlikte katledilenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün, milletin vicdanında derin yaralar açan insanlık dışı bir saldırıyı anmak ve bir kez daha lanetlemek için buradayız" dedi. Yasin Börü ve arkadaşlarının, hayırseverler tarafından bağışlanan kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için yola çıktığını hatırlatan Ocak, "Ne yazık ki, PKK ve yandaşlarının düzenlediği vahşi saldırılar sonucu bu masum kardeşlerimiz hunharca katledildi" şeklinde konuştu.

Ocak, Yasin Börü'nün bir Kürt genci olduğunu vurgulayarak, "Yardım dağıtan bu kardeşlerimizi kimler katletti? Yine sözde Kürt olan eller bu gençlere kıydı. Bu hain saldırı, sadece bu gençlere değil, insanlığa, vicdanlarımıza ve kardeşliğe karşı yapılmış bir vahşettir" ifadelerini kullandı.

"Ancak bilinmelidir ki, tarih bu katilleri unutsa da, bu halk bu hainliği asla unutmayacaktır" diyen Ocak, Yasin Börü ve arkadaşlarının bıraktığı kardeşlik mirasının, bu topraklarda yaşayan herkes için bir vicdan muhasebesi olacağını belirtti.

Anma etkinliğinde, Yasin Börü'nün arkadaşı Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz da duygularını paylaştı: "Kurban dağıtırken fakire bir lokma et verirken şehit ettiler. Allah, şehadetlerini kabul etsin. Unutmayacağız, acımız aynıdır. 10 sene geçti, sanki 10 gündür acımız bitmez."

Yasin Börü'nün babası Fikri Börü, Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz ve Ahmet Dakak'ın babası Öztekin Dakak da evlatlarına yapılan saldırıyı lanetleyerek anma programına katıldılar.