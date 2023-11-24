6 bin yıllık bir belgede öğretmenin dünü, bugünü. Bir zamanlar saraylarda yaşıyorlardı

1940’lı yıllardı.

Dünyanın en tanınmış Sümerologu Samuel Noah Kramer, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bir Sümer tabletinde bir öğretmen ile öğrencisinin hikayesini buldu.

MÖ 3200 yılına ait çivi yazısı bir okul günlüğü gibiydi.

Tablette yazılanlar derslerine çalışmadığı için okuldan atılan bir çocuğun olayı babasına anlatması ve babanın da öğretmeni eve çağırmasıyla ilgiliydi.

Çivi yazısında şöyle deniliyordu.

"Öğretmen okuldan getirildi ve evde baş köşeye oturtuldu. Öğrenci ona hürmet etti, hizmette bulundu ve yazma sanatı hakkında öğrendiği her şeyi babasına bir bir saydı. Babası öğretmene şarap ikram etti, ziyafet verdi, yeni giysilerle donattı, bir yüzük armağan etti."

Bu ilgi ve cömertlik karşısında çok mutlu olan öğretmen, öğrenciden ders çalışması için söz aldı ve onu affetti.

Sonra öğretmen şiirsel sözcüklerle gözü yükseklerde olan öğrencisine şunları söyledi

“Delikanlı, sözlerimi tuttuğun, kulak ardı etmediğin için, yazmanlık sanatının zirvesine erişesin, hakkıyla bu sanatın üstesinden gelesin… Kız kardeşlerinin önderi sen olasın, arkadaşlarının başı sen olasın, öğrencilerin en yükseği sırasına yerleşesin… Okul etkinliklerini çok iyi yerine getirirsin, bir bilgi adamı olasın."

Tablette öğretmene sunulanlar bir rüşvet olarak algılanabilinir.

Ancak, arkeolojik kazılarda çıkan veriler, Sümer uygarlığında öğretmene büyük saygı gösterildiğini kanıtlıyor.

Sadece rahipler ve katipler öğretmen oluyordu ve bunlar krallar tarafından kollanıp, korunurdu.

Her öğretmene sarayda bir oda verilirdi.

Bir Sümer yazıtında okul ile ilgili bir bilmecede şöyle der.

"O ev ki cennet gibi.Gözü kapalı giren, gözü açık çıkar."

Bu coğrafyada 6 bin önce öğretmenin değeri buydu.

Ya şimdi?.

-OECD ülkeleri içinde en çok çalışan, en düşük maaş alan öğretmenler Türkiye'de.

-Bugün öğretmenlerin kazançlarıyla kendilerini yetiştirmeleri ve geliştirmeleri mümkün değil.

- 500 bini aşkın işsiz öğretmen kadrolu olarak atanmayı beklemekte.

Nereden nereye.

6 bin yıl önce öğretmenleri koruyup kollayan, saraylarında oda veren krallar.

6 bin yıl sonra 500 bin öğretmenine iş bulamayan iktidarlar.

Hz. Ali'ye göre öğretmenlik Allah sanatıdır.

Allah sanatını icra eden öğretmenlerin günü kutlu olsun.