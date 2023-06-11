6 bin yıllık çömlek bulundu. Böylesi hiç bulunmamıştı

Arkeologlar, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde, yaklaşık 6000 yıl önce bir çocuğun oyuncağı olduğu düşünülen domuz şeklinde nadir bir çömlek parçası bulunduğunu açıkladı.

6 bin yıllık çömlek bulundu. Böylesi hiç bulunmamıştı

Çin’de yeni bir keşfe imza atıldı.

Kilden yapılma domuz, Wuxi şehrinde Ma'an Kalıntıları'nın Neolitik bir bölgesinde ortaya çıktı. Araştırmacılar, bu keşifle birlikte domuzların bölgede 6.000 yıl önce evcilleştirilmiş olabileceğini ifade etti.

'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ÇÖMLEK GÖRÜLMEMİŞ'

Wuxi Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Li Yiquan, bir çocuğun yumruğu büyüklüğündeki, domuz şeklinde çömleğin birkaç deliği olduğunu ve içi boş gövdesinin içinde çömlekten boncuklar varmış gibi göründüğünü aktardı.

Li, "Domuz biçimli çömlek heykelleri diğer tarih öncesi yerleşim yerlerinde ortaya çıkarıldı, ancak daha önce içi böylesine boş domuz şeklinde çömlek görmemiştik" söyleminde bulundu.

Li, bu gözenekli domuzun düdük gibi üflenip üflenemeyeceğini görmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Arkeologlar, Çin tarihinde birden fazla hanedanı kapsayan Ma'an Kalıntıları bölgesinde aralarında taş, çömlek ve yeşim eşyalar da bulunan 260'tan fazla öğeyi gün ışığına çıkardı.

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