6. Güzel Ordu Kısa Film Festivali izleyici ile buluşuyor

Festivalin onur konuğu Hale Soygazi olurken, ödülü kendisine 21 Ekim Cuma günü yapılacak açılış töreninde takdim edilecek. Besteci, müzisyen Selim Atakan'ın festival için özel olarak bestelediği Güzel Ordu (Sonsuz Deniz)'i Name Önal'ın sesinden, Selim Atakan'ın piyanosu eşliğinde yine açılış töreninde sinemaseverle buluşacak.

12 kısa filmin yer aldığı program iki bölüm olarak, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde, 22 Ekim Cumartesi günü gösterilecek. Festivalin jüri başkanlığını Tayfun Pirselimoğlu üstlenirken, diğer jüri üyeleri oyuncu Nazlı Bulum, akademisyen ve sinema yazarı Melis Behlil, Vona kısa filminin yönetmeni Clint Davis ile Mimaroğlu belgeselinin yönetmeni ve sinema yazarı Serdar Kökçeoğlu'ndan oluşuyor.

Festivalde ayrıca Tayfun Pirselimoğlu'nun vereceği masterclass yanında birçok söyleşi ve konsere de yer verilecek. Film gösterimleri ve tüm etkinlikler ücretsiz olacak. Güzel Ordu 6. Kısa Film Yarışması'nın ana teması bu yıl "Kıyısında" olarak belirlendi.