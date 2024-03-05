6 milyon liralık uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımının ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Akyazı mevkiinde yer alan polis uygulama noktasında durdurulan İran plakalı araçta yapılan aramada yaklaşık 6 milyon TL değeri olan, lastiğe gizlenmiş şekilde toplam 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili İran uyruklu S.M. ve P.E.'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılırken emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.