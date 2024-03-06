Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 46 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti yapanların kimliklerini ve yerlerini belirlemek için bir çalışma yaptı ve Babaeski’de 47 farklı adres tespit etti. Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, 48 uyuşturucu satıcısına karşı 47 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 2 silah, 22 mermi, 0,30 gram metamfetamin, 3.28 gram kenevir tohumu, 13 sentetik ilaç ve 5 uyuşturucu kullanma aleti bulundu.

Gözaltına alınan 46 kişi hakkında soruşturma devam ederken, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.