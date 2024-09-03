6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı X hesabından yaptığı açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgesinde tespit ettikleri 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamanın devamında ise terörü kaynağında yok emek için sürekli operasyonlara devam edileceğini açıkladı.

Terörist neredeyse hedefimiz orası!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi



Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli… pic.twitter.com/zzXWv9t2RW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 3, 2024