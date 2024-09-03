6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı X hesabından yaptığı açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgesinde tespit ettikleri 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamanın devamında ise terörü kaynağında yok emek için sürekli operasyonlara devam edileceğini açıkladı.

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