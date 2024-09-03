6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı X hesabından yaptığı açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgesinde tespit ettikleri 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamanın devamında ise terörü kaynağında yok emek için sürekli operasyonlara devam edileceğini açıkladı.
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 3, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli… pic.twitter.com/zzXWv9t2RW