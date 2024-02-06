6 Şubat depreminde kızını kaybeden ünlü oyuncu Orhan Aydın. ‘En büyük fay hattı AKP ve MHP’dir.

6 Şubat 2023’tarihinde 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da bulunan kızın kaybeden Tiyatro ve dizi oyuncusu Orhan Aydın, yaşanan depremin 1. Yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"BU ÜLKENİN EN BÜYÜK FAY HATTI, AKP-MHP VE ORTAKLARININ OLUŞTURDUĞU ÇÜRÜMEDİR"

Aydın, "Bu ülkenin en büyük fay hattı, AKP-MHP ve ortaklarının oluşturduğu çürümedir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan depremin yıl dönümünde Sözcü TV'nin canlı yayınına katılan Aydın, televizyon programında Sunucunun, “Yakın zamanda hiç Hatay’a gittiniz mi?” sorusuna “Hayır gidemiyorum ne oraya gidebiliyorum ne de çocuğumu toprağa verdiğim yere gidebiliyorum" ifadelerini kullandı.

"DEPREMLE İLGİLİ SONUÇLARI ARAŞTIRILSIN DİYE VERİLEN BÜTÜN ÖNERGELER AYNI ANLAYIŞ, DAYATMACI, GERİCİ, DESPOT ANLAYIŞ TARAFINDAN REDDEDİLİYOR"

Sağlık bakanı Fahrettin Koca’nın “Yaşanan depremlerde 1 tane bile kayıp yok bu yalandır” sözüne değinen Aydın,”Halkın söyledikleri yalan mı? Çocuklarını arıyorlar. Binlerce tanık var belge var ortada. AKP’nin bakanı çıkıyor ‘yalan’ diyor. Depremle ilgili sonuçları araştırılsın diye verilen bütün önergeler aynı anlayış, dayatmacı, gerici, despot anlayış tarafından reddediliyor" ifadelerini kullandı.

"İYİLİĞİ ÖRGÜTLEMEDEN ANADOLU'YU TEKRAR AYAĞA KALDIRMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Aydın yaşananlara karşı çözüm olarak ise, “Örgütlenmek lazım iyilik için örgütlenmek lazım. İyiliği örgütlemeden Anadoluyu tekrar ayağa kaldırmak mümkün değil. Bu Yunus Emre’lerden Karacaoğlan’lardan beridir böyle. O zaman bu ahlaksızlığı yenebileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremde Tiyatro ve dizi oyuncusu Orhan Aydın'ın kızı ve eşi enkaz altında kaldı. Aydın, önce sosyal medya hesabından kızına ulaşamadığını duyurdu. Ardından kızı Eylem ve eski eşi Elif Torun Öneren'in enkaz altında kaldığını açıklayıp, yardım istedi. Eski eşi Elif Torun Öneren'in enkaz altından sağ çıkarıldığını duyuran Aydın, kızının ise vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.