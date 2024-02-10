MHP'den yaylım ateşi: Psikolojik tedaviye ihtiyacı var Akıl sağlığı şüpheli. AKP-MHP hattında tansiyon yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi
MHP'den yaylım ateşi: Psikolojik tedaviye ihtiyacı var Akıl sağlığı şüpheli. AKP-MHP hattında tansiyon yükseldi
AKP ile MHP'nin yerel seçime ayrı adaylarla girdiği Kastamonu'da seçim gündemi sertleşti. MHP adayı Yüksel Aydın, AKP adayı Tahsin Babaş için, "Psikolojik tedaviye ihtiyacı var." dedi.

Cumhur İttifakı'nın kıyasıya rekabete tutuştuğu Kastamonu'da AKP ile MHP arasında tansiyon yükseliyor. MHP Kastamonu Belediye Başkan adayı Yüksel Aydın, yaptığı açıklamada AKP adayına yönelik sert ifadeler kullandı.

Kastamonu Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü yapan, 2014-2019 arasında ise AKP'den Kastamonu Belediye Başkanı olan ve bu seçimde tekrar aday gösterilen Tahsin Babaş'ın MHP'ye yönelik,"10 sene önce yaptıklarımı asrın projesi olarak dile getiriyorlar" demesine MHP adayı Aydın ateş püskürdü. Aydın, Babaş için "Bu açıklamayı görünce akıl sağlığından endişe ettim" diyerek söz konusu projelerin önceki dönemlerde görev yapan MHP'li belediye başkanlarına ait olduğunu ifade etti.

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MEVCUT BAŞKAN ADAY GÖSTERİLMEDİ

Kastamonu'da MHP'li mevcut Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu partisi tarafından aday gösterilmemiş yerine MHP eski İl Başkanı Yüksel Aydın aday yapılmıştı. 2014 yerel seçimlerinde AKP adayı olarak seçime giren ve Kastamonu Belediyesi'ni MHP'den alan Tahsin Babaş ise, 2019 yerel seçimlerinde MHP'li Vidinlioğlu'na karşı yarışı kaybetmişti.

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