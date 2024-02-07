Depremi bile bile defalarca imar affı çıkardılar. Ahmet Mete Işıkara 14 yıl önce depremi haber verdi

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 büyük deprem gerçekleşti. Depremlerde büyük yıkımlar gerçekleşti, 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Yüzlerce vatandaş ise yaralandı.

Yeni binaların bile kağıt gibi yıkılmasıyla imar barışı yine gündeme gelmiş ve tepki çekmişti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü eski müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’nın yıllar önce deprem konusunda Hatay’ı uyardığı ortaya çıktı.

‘Deprem dede’ olarak tanınan 2009 yılında açıklamalarda bulunan Işıkara, “Altını çiziyorum. Hatay’da gecikmiş bir deprem vardır. Küçük küçük sarsıntılar oluyor, ama yeterli değil. Altını önemli çiziyorum; Hatay’da 7 ve 7’nin üzerinde bir deprem eninde sonunda olacak. Bu gerçeği kabul edelim ve gerekeni yapalım” demiş.

HATAY DEPREM VE SELE AÇIK

Hatay’ın birinci derece deprem bölgesinde bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Işıkara böyle dedi:

Hatay depremlere, sele açık bir bölgede. Bu nedenle hepimiz deprem olur mu diyeceğimize, deprem gerçeğini kabul etmeli ve ona göre hareket etmeliyiz. Türkiye bir depremler ülkesi, bu anlamda Hatay da birinci derece deprem kuşağında. Hatay’da gecikmiş bir deprem vardır. Küçük küçük sarsıntılar oluyor, ama yeterli değil. Altını önemli çiziyorum; Hatay’da 7 ve 7’nin üzerinde bir deprem eninde sonunda olacak. Bu gerçeği kabul edelim ve gerekeni yapalım. Antakya’ya baktığımda yamaçlarda yapılar olduğunu görüyorum, muhtemel bir depremde bu yamaçlarda bulunan evler hem sel tehlikesi altında hem de heyelan. Bu nedenle kentsel dönüşüme ağırlık verilmeli, bunu yaparken de tarım arazileri yapılaşmaya açılmamalıdır.

BİLE BİLE İMART AFFI ÇIKARDILAR

Ancak AKP döneminde 8 imar affı çıkarıldı. İmar affı, ruhsatı olmayan ya da ruhsata aykırı inşa edilen yapıları kapsıyor. Dolayısıyla ruhsata aykırı yapılara 'yapı kayıt belgesi' verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Şubat 2019’da Hatay'da yaptığı mitingde, “Hatay’da 8 bin konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla, toplam 205 bin Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük…” ifadelerini kullanmıştı.