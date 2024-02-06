Gökhan Zan'dan depremzedeleri susturmak isteyen siyasetçilere tokat gibi yanıt. 'Had bildirmek değil, haddinizi bilmek zorundasınız'

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da bulunan ve burada yaptığı yayınlar ile tanınan eski milli oyuncu Gökhan Zan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem üzerinden siyaset yapmaya çalışanları ve protokol ziyaretleri sırasında depremzede vatandaşların sesini kesmeye çalışan siyasetçileri eleştirdi.

Gökhan Zan’ın paylaşımı şu şekildeydi:

“Sayın Siyasetçilerimize ithaf olunur;

Lütfen hiçbiriniz bizim acılarımız, bizim kayıplarımız, bizim yitip gidenlerimizin ölüsü üzerinden siyaset yapıp, bize had bildirmeye kalkmasın.

Bizler, depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsızlık duymaz, bilakis mutlu oluruz.

Ancak, davet edilmediğiniz, depremde görmezden geldiğiniz, bizi kimsesiz, sahipsiz, çaresiz bırakanlar da bir zahmet gelip protokol naraları arasında caka satmasın.

Sizleri bırakın görmeyi, sesinizi dahi duymaya tahammülü olmayan Hataylıları "Sessiz olun" diye sindirmeye çalışmak hangi insanlığa, hangi vicdana, hangi ahlaka sığar?

Kaldı ki, 6 Şubat'ta bizleri yalnızlığa, çaresizliğe, ölüme sürükleyen sizler ve sizlerin yanlış politikaları değil miydi?

Sizler, bizim yüreklerimizdeki acıyı görseniz içiniz yanar, kahrolur, suçunuzu bilir ar ederdiniz. Ben yandım, Hataylı kardeşlerim yandı, dağ, taş yandı, tüm Türkiye yandı.

Hepimizin ruhunda tamiri imkansız yaralar açılmışken, tek bir canımızı kurtaramamanın verdiği ızdırapla kahrolurken, hürmet dakikalarımızı siyaseti üstünlüğe dönüştüren de, aramızdan ayrılanların ruhunu incitende, protestolarımıza sebep olanlarda sizlersiniz.

Şunu iyi bilin ki, Hatay size muhtaç değildir. İktidarıyla, muhalefetiyle, herkesin Hatay ve tüm şehirlerimizdeki depremzedelere bir özür borcu vardır. Had bildirmek değil, haddinizi bilmek zorundasınız!!!”