6 ton sahte zeytinyağı yakalandı. İşte sahte zeytinyağını anlamanın iki yöntemi

Zeytinyağı fiyatlarının üst üste zamlanmasının ardından gıda teröristleri de iş başına geçti. Mersin Jandarma Komutanlığı sahte zeytinyağı üretimi ve ticareti yapan şüphelileri tespit ederek operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerin 2 şüpheliyi tespit ederek sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya süreceklerini öğrendi. Adından belirlenen adrese baskın yapan ekipler 2 şüpheli yakaladı.

Operasyonda 6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

SAHTE ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlar sahte zeytinyağının çoğaldığını belirterek her gün uyarılar yapıyor. Gerçek zeytinyağı ile sahte zeytinyağını ayırt edebilmenin 2 önemli kriteri vardır.

Zeytinyağının renginin pembeleşmesi ve dolaptan çıkan yağın hızla erimesi sahte olduğunun göstergesidir.

Aynı zaman da zeytinyağının kokusundan da sahte olduğu anlaşılabilir. Öte yandan bir çay bardağı içine su ve zeytinyağını eklediğiniz de zeytinyağı üstte çıkıyorsa hakiki zeytinyağıdır.