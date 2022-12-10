6 yaşında çocuğa tecavüz skandalını eleştirenleri hedef alan AKP’li troller tek tek özür diledi

Hiranur Vakfı'nda yaşanan istismarı eleştirenleri hedef alan yandaş gazeteciler Taha Hüseyin Karagöz, Mert Armağan ve Tuğrul Selmanoğlu geri adım atarak özür diledi.

İktidara yakın konuşmalarıyla tanınan Diriliş Postası köşe yazarı Tuğrul Selmanoğlu, 6 yaşında 'dini nikâhla evlendirilen', 16 yaşında düğünü yapılan H.K.G ile Kadir İstekli'nin fotoğrafını paylaşarak, alaycı bir şekilde H.K.G'nin 6 yaşında olmadığını yazmıştı.

Selmanoğlu, daha sonra yaptığı paylaşımında ise özür dilerken, savcılıktaki ses kaydının dökümünü okuduğunu belirterek, "Özür dilerim... 6 yaşında nikahlanan kız ile alakalı, İftiradır dedim, karalama kampanyasıdır dedim, böyle bir şey olamaz dedim... Yanılmışım. Savcılıktaki ses kaydının dökümünü okudum... Anlaşılan olmuş, bin beteri olmuş hem de. Yansın bu dünya be... Yansın bu dünya!" dedi.

KARDEŞLERİNİN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Yeni Şafak gazetesinden Taha Hüseyin Karagöz de, istismara tepki gösterenlerin "derdinin çocuk olmadığını" savunmuş, olayı reddeden aile bireylerinin açıklamalarını sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.

Karagöz, yaptığı son paylaşımda ise, "Yargıyı etkilemek amacım değil elbet. Ama yeni öğrendiğim şeyler yenilir gibi değil. Allah belanızı demekten başka bir şey diyemiyorum. Umarım kısa zamanda adalet yerini bulur" diye yazdı.

İSMAİLAĞA CEMAATİ’Nİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

Kanal Türkiye isimli YouTube kanalıyla tanınan ve iktidarı destekleyici konuşmaları ile bilinen Mert Armağan da "Meselenin çocuk olmadığını, din düşmanlarının güzelim cemaati saldırıp lekemeye çalıştıklarını" öne sürmüştü. Armağan, bir başka paylaşımında masum bir insana iftira atılmış olabileceğini savunmuş, olayın henüz ispatlanmadığını dile getirmişti.

Armağan, son paylaşımda da mahkemenin erkene alınıp karar vermesi gerektiğini söyledi. Armağan, "İftiraysa da değilse de facia. Gözüme uyku girmiyor. 6 yaşında bir çocuğa böyle bir şey yapıldığını düşünmek dahi istemiyorum" diye yazdı.