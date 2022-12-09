İsmailağa Cemaati mensuplarına bu mesajı atıp talimat verdi

YENİÇAĞ | HALİT İRİ



Cemaatin üyelerine Kur’an-ı Kerim’den Hucûrat Suresi’nin 6’ncı ayetini ve İmam Müslim’in Sahih-i Müslim kitabında Hz. Muhammed’e ait “Müslim Mukaddime: 5" hadisini telefonlarında kayıtlı olan herkese göndermelerini salık verdiği öğrenildi.



Cemaat ayrıca söz konusu ayet ve hadisi WhatsApp’taki “durum” kısmından paylaşmalarını da talimat verdiği kaydedildi.







NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati'nin “Hocaefendi”, “Efendimiz” diye hitap ettiği Yusuf Ziya Gümüşel, kızı H.K.G’i 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile imam nikahıyla “evlendirdiği” ortaya çıkmasının ardından Hiranur Vakfı, “Bir aile içerisinde yaşandığı iddia edilen ve mahkemeye intikal etmiş dava üzerinden bir kurumu karalamaya çalışmak ve İslami hassasiyetleri olan bütün insanları yaftalama niyetinde olmak en hafif tabirle kötü niyettir.” açıklamasını yapmış sonrasında olayın fotoğrafları ve ses kaydı ortaya çıkmıştı.



KAN DONDURAN SES KAYDI: "BEN SENİ ÖYLE GÖRMEMİŞTİM, NE BİLEYİM YA"

İddianameye sunulan ses kaydında H.K.G. "6 yaşında nikahımız kıyılmayaydı. Keşke babam ilişkiye izin vermeseydi… Yani bu sıkıntıların hiçbiri olmazdı" diye konuşuyor. Kadir İstekli’nin sözleri ise şöyle: "Var mı yapacak bir şey onu söyle. Dönebiliyoz mu."



Konuşma özetle şöyle devam ediyor:



H.K.G.: "Ama telafi de olmuyo."



Kadir İstekli: "Yani tam bir hatadır… Yanlış bir şey… Ha şu an ben kendi kız çocuğum olsa 6 yaşında evlendirir miyim. Evlendiririm. Ama o şekil bir şeye müsaade eder miyim. Etmem."



H.K.G.: "Babam nasıl düşünmedi."



Kadir İstekli: "Hocaefendi her şeyi dört dörtlük mü düşünüyo. Bırak sen de Allah Allah."



H.K.G: "Yani kızım daha küçük, 6 yaşında. İlişkiyi kaldırabilir mi, kaldıramaz mı, insan bunu bilmez mi…"



Kadir İstekli: "Ben seni öyle görmemiştim. Öyle gittim işte. Ufaklığın öyle geçti dediğin gibi. Ne bileyim ya…"



H.K.G.: "Annem saçlarımı tarar senin yanına gönderirdi beni."

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