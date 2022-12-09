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İsmailağa Cemaati mensuplarına bu mesajı atıp talimat verdi

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile “evlendirmesi” Türkiye’de infiale yol açarken İsmailağa'nın müritlerine verdiği talimat ortaya çıktı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 12:33
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İsmailağa Cemaati cinsel istismar skandalının ardından mensuplarına bu mesajı atıp talimat verdi

İsmailağa Cemaati mensuplarına bu mesajı atıp talimat verdi
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YENİÇAĞ | HALİT İRİ

Cemaatin üyelerine Kur’an-ı Kerim’den Hucûrat Suresi’nin 6’ncı ayetini ve İmam Müslim’in Sahih-i Müslim kitabında Hz. Muhammed’e ait “Müslim Mukaddime: 5" hadisini telefonlarında kayıtlı olan herkese göndermelerini salık verdiği öğrenildi.

Cemaat ayrıca söz konusu ayet ve hadisi WhatsApp’taki “durum” kısmından paylaşmalarını da talimat verdiği kaydedildi.



NE OLMUŞTU?
İsmailağa Cemaati'nin “Hocaefendi”, “Efendimiz” diye hitap ettiği Yusuf Ziya Gümüşel, kızı H.K.G’i 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile imam nikahıyla “evlendirdiği” ortaya çıkmasının ardından Hiranur Vakfı, “Bir aile içerisinde yaşandığı iddia edilen ve mahkemeye intikal etmiş dava üzerinden bir kurumu karalamaya çalışmak ve İslami hassasiyetleri olan bütün insanları yaftalama niyetinde olmak en hafif tabirle kötü niyettir.” açıklamasını yapmış sonrasında olayın fotoğrafları ve ses kaydı ortaya çıkmıştı.

KAN DONDURAN SES KAYDI: "BEN SENİ ÖYLE GÖRMEMİŞTİM, NE BİLEYİM YA"
İddianameye sunulan ses kaydında H.K.G. "6 yaşında nikahımız kıyılmayaydı. Keşke babam ilişkiye izin vermeseydi… Yani bu sıkıntıların hiçbiri olmazdı" diye konuşuyor. Kadir İstekli’nin sözleri ise şöyle: "Var mı yapacak bir şey onu söyle. Dönebiliyoz mu."

Konuşma özetle şöyle devam ediyor:

H.K.G.: "Ama telafi de olmuyo."

Kadir İstekli: "Yani tam bir hatadır… Yanlış bir şey… Ha şu an ben kendi kız çocuğum olsa 6 yaşında evlendirir miyim. Evlendiririm. Ama o şekil bir şeye müsaade eder miyim. Etmem."

H.K.G.: "Babam nasıl düşünmedi."

Kadir İstekli: "Hocaefendi her şeyi dört dörtlük mü düşünüyo. Bırak sen de Allah Allah."

H.K.G: "Yani kızım daha küçük, 6 yaşında. İlişkiyi kaldırabilir mi, kaldıramaz mı, insan bunu bilmez mi…"

Kadir İstekli: "Ben seni öyle görmemiştim. Öyle gittim işte. Ufaklığın öyle geçti dediğin gibi. Ne bileyim ya…"

H.K.G.: "Annem saçlarımı tarar senin yanına gönderirdi beni."

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Mehmet
9.12.2022 13:54
Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk geliyor aklıma ayet ile Allah ile aldatanlar… bu canlı türünün mensubu olduğu tarikatlar yok edilmelidir ve tarihte görülmemiş şekilde hukuk cezasını vermelidir  
 
vadandaş
9.12.2022 13:41
Kızımın dizi yaralansa kahroluyorum ben. "Annem saçlarımı tarar yanına öyle gönderirdi" bu söz bitirdi beni. Nasıl kadınsın sen, nasıl bir annesin. Nasıl karşı çıkmazsın.Rabbim kıyamet kopsun artık.  
 
vatandaş
9.12.2022 13:32
kopyala yapıştır ayetleri keyfinize çıkarınıza göre!!  
 
TÜM YORUMLAR (19)
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