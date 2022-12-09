6 yaşında istismar edilen kadının abisinden itiraf. Yalanlama yaparken ağzından kaçırdı

Türkiye’nin dört bir yanında bulunan tarikatların içinde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan tarikat karanlığındaki istismarın "aklanma" çabası sürüyor.

Tv5 programına katılan H.K.G.’nin abisi Muhammed Ziya Gümüşel, kardeşinin evden ayrılmadan kısa bir süre önce sosyal medya aracılığıyla bir kadından yardım alma çabasını “Kardeşim bazı yönlendirmeler ile beraber bazı bir takım grup arkadaşlıkları gibi bazı görüşmelerine şahit olduk” olarak değerlendirdi.

Abi Gümüşel, H.K.G.’nin yardım bulma çabasını fark etmelerinin ardından o zaman 22 yaşında olan H.K.G.’nin telefonuna el koyduklarını itiraf etti.

“CANİCE BİR İFTİRADIR”

Yusuf Ziya Gümüşel isimli tarikat liderinin 6 yaşındayken "evlendirdiği" H.K.G.’nin abisi Muhammed Sıddık Gümüşel, çıkan haberlerin kurgu olduğunu iddia ederek, "ilişkiye girmeye fiziksel olarak müsait olmayan bir bayan evlenmesini... İslamiyet kesinlikle bunu yasaklamıştır. 6 yaşında bir çocuğu evlendirdiniz demek bu canice bir iftiradır” açıklamasında bulundu.

“İSTİSMAR OLSA HABERİMİZ OLURDU”

Muhammed Sıddık Gümüşel, kendisinden 2 yaş küçük olan kardeşinin yaşadığı istismar için “6 yaşında istismar edilseydi, bizim bundan haberimiz olurdu değil mi? Beraber büyüdük biz” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

BABA VE ABİNİN SÖYLEDİKLERİ YAŞ BİRBİRİYLE ÇELİŞİYOR

Abi, H.K.G.'nin evlendiği yaşı 15 olarak söyledi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ise kızının şu an 26 yaşında olduğunu söyleyerek evlendiği yaşı 16 olarak gösterdi. Ancak H.K.G. 98 doğumlu.

DAHA ÖNCE DE YALANLANDI, TİMUR SOYKAN BELGELERLE YANIT VERDİ

H.K.G.'nin 29 yaşındaki Kadir İstekli ile "evlendirildiği" ve uzun yıllar istismara maruz bırakıldığı daha önce istismarın üzerini örtmeye çalışan H.K.G.'nin kardeşleri tarafından da yalanlanmıştı. Ancak istismarı ortaya çıkaran Gazeteci Timur Soykan, kardeşlerin "yalan" iddialarına belgelerle yanıt vermişti.

"Öncelikle bu kişiler de bu acıyı yaşadıkları için üzgünüm. Hiçbir çocuk bunları yaşamamalı. Ama iddialarına yanıt vermem gerekiyor" diyen Soykan, şunları kaydetmişti:

H.K.G., 6 yaşında imam nikahı kıyılmasıyla birlikte cinsel istismarın başladığını anlatıyor. Bunun kendisine bir oyun olarak anlatıldığını söylüyor. (Not: İddianamedeki ifadeyi rahatsız edici kısımları ve H.K.G.'nin adının açık yazıldığı kısımları çıkararak yayınlıyorum.)

Kardeşleri, H.K.G'nin psikolojisinin bozuk olduğunu, yalan söylediğini savunuyor. Ama H.K.G. 6 yaşında başlayan istismarı kanıtlamak için Kadir İstekli ile konuşmasını kaydetti ve savcılığa sundu. H.K.G. gittiği doktorun sözlerini aktarıyor. İstekli de istismarı kabul ediyor.

Hatta Kadir İstekli kendisinin 6 yaşında kızı olsa evlendireceğini ama cinsel istismara izin vermeyeceğini söylüyor. 'Hocaefendi' diyerek kastettikleri H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel.

H.K.G., konuşmanın devamında evde Kadir İstekli'ye "Damadım" denildiğini anlatıyor. Kendisine yetişkin gibi davranıldığını ifade ediyor. Kadir İstekli "Ufaklığın öyle geçti" diyor. Kadir İstekli savcılık ifadesinde kavga çıkmaması için böyle konuştuğunu savundu.

Kardeşleri, H.K.G.'nin gelinlik fotoğrafının icazet töreninden olduğunu anlatıyor. Fotoğrafa dava dosyasından ulaştık ve H.K.G. ifadesinde 6 yaşında imam nikahından sonra çekilen fotoğraftan bahsediyor. Kadir İstekli'nin kendisinin fotoğraf stüdyosuna götürdüğünü anlatıyor.

Üstelik H.K.G.'nin savcılığa sunduğu tek fotoğraf bu değil. Henüz küçük bir çocukken Kadir İstekli ile çekilmiş çok sayıda fotoğrafı savcıya verdi. Kardeşleri videoda bu fotoğraflara bir açıklama getirmedi.

H.K.G. ifadesinde 13 yaşında törensel nişan, 14 yaşında ise düğün yapıldığını anlatıyor. Bunun fotoğrafını da savcılığa sundu. Fotoğrafta kolunda bilezikler de görünüyor.

H.K.G.'yi 14 yaşındayken annesi hastaneye götürüyor ve doktor istismar anlayıp polise haber veriyor. Soruşturmada doğum kağıdı istenmiyor, bunun yerine kemik yaşı tespitine gönderiliyor. H.K.G. yerine 21 yaşındaki kadının tarikatça teste sokulduğu tespit edildi.